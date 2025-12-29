Scopri la Collezione Avanzata di Skincare Vegana Kinetics Botanici di Aveda

La nuova collezione vegana di Aveda offre una pelle radiosa e sana, grazie a formule innovative e ingredienti naturali. Scopri come i nostri prodotti possono trasformare la tua routine di bellezza in un'esperienza sostenibile e rigenerante.

Aveda, un marchio pionieristico nel settore della bellezza a base vegetale dal 1978, ha recentemente presentato una nuova collezione di prodotti per la cura della pelle denominata Advanced Botanical Kinetics. Questa linea è stata progettata per soddisfare le esigenze di idratazione profonda, contrastare la perdita visibile di collagene e risvegliare l’energia naturale della pelle.

Con un forte focus sull’innovazione, Aveda ha sviluppato questa gamma avvalendosi di tre tecnologie all’avanguardia: collagene vegano Phytotech, un complesso di peptidi vegani e un’infusione di energia cinetica.

Questi elementi lavorano in sinergia per donare alla pelle un aspetto più pieno, tonico e luminoso.

Il viaggio verso la cura della pelle

Tradizionalmente conosciuta per i suoi prodotti per capelli, Aveda ha dedicato gli ultimi sei anni a perfezionare la propria offerta di skincare. Secondo David Hutchinson, Vicepresidente Senior del Marketing Globale, l’azienda si è sempre impegnata a promuovere un benessere olistico attraverso la bellezza. Oggi, oltre ai prodotti per capelli, Aveda propone anche soluzioni per la cura della pelle, del corpo, aromaterapia e servizi di salone esclusivi in tutto il mondo.

Innovazione e sostenibilità

La filosofia di Aveda si basa sulla creazione di prodotti altamente efficaci, ispirati dalla natura e senza compromessi. L’attenzione per la qualità e l’innovazione, già applicata ai prodotti per capelli, è stata trasferita alla collezione Advanced Botanical Kinetics. Ogni prodotto è completamente vegan e cruelty-free, assicurando risultati clinicamente provati, in linea con la missione del marchio di prendersi cura del pianeta.

Ingredienti chiave e benefici

Uno degli ingredienti principali della nuova collezione è il collagene vegano Phytotech, estratto da foglie di piante coltivate verticalmente in Spagna. Grazie a tecnologie avanzate, queste piante generano frammenti di collagene bioidentici, che contribuiscono a rendere la pelle più liscia e idratata, sostenendo al contempo l’impegno di Aveda per l’innovazione vegana e sostenibile.

Peptidi vegani e infusione di energia cinetica

Un elemento distintivo della collezione è il complesso di peptidi vegani, concepito per ridurre l’aspetto di linee sottili e rughe.

Questo complesso contribuisce a ripristinare la compattezza e la vitalità della pelle. Inoltre, l’infusione di energia cinetica, composta da un mix di fermento energizzante, niacinamide e caffeina, stimola il flusso cinetico naturale della pelle, migliorando la luminosità e la ritenzione idrica.

Una gamma completa per ogni esigenza

La collezione Advanced Botanical Kinetics comprende un detergente, una lozione essenziale, un siero e due idratanti, formulati per soddisfare le diverse necessità di idratazione. Con il 96% degli ingredienti di origine naturale, tutti i prodotti sono stati dermatologicamente testati, risultando sicuri per le pelli sensibili e privi di siliconi e coloranti sintetici.

La nuova linea di Aveda rappresenta un significativo passo avanti nella cura della pelle. Essa si distingue come esempio di come la bellezza sostenibile possa essere realizzata con attenzione all’ambiente. Con l’uso dell’Advanced Botanical Kinetics, Aveda riafferma il proprio impegno verso un futuro migliore, mantenendo al contempo l’efficacia e la qualità dei propri prodotti.