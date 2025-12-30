Scopri il trend del trucco ‘resting rich face’: il segreto per un look sofisticato e affascinante

Il trucco 'resting rich face' è diventato il nuovo must-have per chi desidera uno stile naturale e sofisticato. Questa tendenza si concentra su un aspetto fresco e curato, ideale per ogni occasione. Scopri come ottenere un look elegante e raffinato con pochi semplici passaggi.

Negli ultimi anni, il mondo del trucco ha visto l’emergere di tendenze diverse, ma una in particolare sta attirando l’attenzione: il resting rich face. Questo stile di trucco si distingue per la sua semplicità e per l’accento posto sulla bellezza naturale, abbandonando i look eccessivi in favore di un approccio più raffinato e minimale.

Il concetto alla base di questo trend è quello di utilizzare pochi prodotti selezionati, mirati a valorizzare i tratti del viso piuttosto che coprirli.

Invece di ricorrere a fondotinta pesanti e a strati di trucco, i professionisti del settore consigliano di optare per sieri illuminanti e oli per le labbra che apportano benefici alla pelle.

Caratteristiche del resting rich face

Secondo il noto truccatore Neil Scibelli, la chiave di questa tendenza è una cura della pelle adeguata. Il resting rich face punta a esaltare la tonalità naturale della pelle e a far risaltare la luminosità, utilizzando solo un tocco di trucco per migliorare il risultato finale.

Questo look, sebbene rinnovato, trae ispirazione dall’estetica del trucco ‘old money’, caratterizzato da un approccio sobrio e raffinato.

Preparazione della pelle

Per ottenere un aspetto luminoso e sano, è fondamentale partire da una pelle ben preparata. Scibelli consiglia di iniziare con una pulizia e un’esfoliazione profonda per eliminare le cellule morte e preparare la pelle per i passaggi successivi. La scelta dei prodotti gioca un ruolo cruciale: per un look resting rich face, si suggerisce di usare un siero ricco di vitamina C per uniformare il tono della pelle, una crema idratante protettiva e una base leggera.

Il trucco sta nell’applicare i prodotti in strati sottili. Emily Gray, un altro esperto del settore, sottolinea l’importanza di costruire la copertura solo dove necessario, per evitare un aspetto artificiale. Utilizzare formule cremose al posto delle polveri aiuterà a mantenere un aspetto naturale e luminoso.

Come ricreare il look resting rich face

Per migliorare i tratti del viso, i truccatori consigliano di utilizzare formule cremose per il bronzer e il blush.

Questi prodotti possono essere sfumati facilmente e aggiungono un tocco di colore senza appesantire. Un blush cremoso applicato sulle guance, per esempio, può accentuare la bellezza naturale senza alterarla.

Dettagli finali

Per completare il look, una leggera tinta per labbra abbinata a un balsamo lucido rappresenta la scelta ideale. Questo abbinamento non solo mantiene le labbra idratate, ma aggiunge anche un tocco di freschezza al viso. Scibelli raccomanda l’uso di un olio per le labbra che idrata e dona luminosità, creando un effetto sano e naturale.

Il trend resting rich face è perfetto per chi desidera un trucco minimalista che valorizza la propria bellezza naturale. Con una routine di cura della pelle adeguata e l’uso di prodotti mirati, è possibile ottenere un look elegante e sofisticato che esprime autenticità.