Un evento dedicato alla moda e all’artigianato

Se sei appassionata di moda e sogni di intraprendere una carriera in questo affascinante settore, non puoi perdere il tour You & ME, che farà tappa a Roma il 20 marzo e a Firenze il 4 e 5 aprile. Questo evento, aperto a tutti e con ingresso gratuito, rappresenta un’importante occasione per scoprire le diverse opportunità professionali nel mondo della moda e dell’artigianato.

Un viaggio di dieci anni di successi

Il tour You & ME celebra il suo decimo anniversario, un traguardo significativo che ha visto coinvolti oltre 4400 partecipanti nel 2024. Alexandre Boquel, Direttore Mestieri d’eccellenza di LVMH, sottolinea l’importanza di questo progetto, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani riguardo ai mestieri artigianali, spesso sottovalutati ma di grande valore. La moda non è solo glamour, ma anche un mondo di abilità manuali e creatività che meritano di essere valorizzate.

Attività e opportunità durante il tour

Durante le giornate di orientamento, i partecipanti avranno l’opportunità di interagire con esperti del settore e di partecipare a un quiz di orientamento per scoprire quale mestiere della moda potrebbe fare al caso loro. Inoltre, saranno organizzati laboratori pratici condotti da apprendisti delle Maison LVMH e dalla comunità dei Virtuosi, che rappresentano l’eccellenza nel loro campo. Questi laboratori offriranno un’esperienza diretta e pratica, fondamentale per chi desidera entrare nel mondo della moda.

Collaborazioni e impegni sociali

Il tour You & ME non si limita a promuovere le carriere nella moda, ma si impegna anche in cause sociali. Nel 2025, LVMH ha annunciato una collaborazione con la Fondation des Femmes, focalizzata sui diritti delle donne e sulla lotta contro la violenza di genere. Inoltre, la partnership con Le Refuge continuerà a sostenere i giovani LGBTI+ che affrontano discriminazioni. Questi impegni dimostrano come il mondo della moda possa essere un veicolo di cambiamento sociale e inclusione.

Un futuro luminoso per i mestieri della moda

Con oltre 4500 offerte di lavoro previste in Francia nel 2025, il settore della moda offre numerose opportunità per i giovani talenti. Il tour You & ME rappresenta un’importante piattaforma per connettere aspiranti professionisti con le Maison più prestigiose e per esplorare le diverse carriere disponibili. Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento unico e di scoprire il tuo potenziale nel mondo della moda!