Tutti i segreti per ricreare il clean girl make up, il trend del momento tra le celebrità.

Il fenomeno del clean girl make up

Negli ultimi mesi, il clean girl make up ha conquistato il cuore di molte donne, diventando un vero e proprio trend sui social media come TikTok e Instagram. Questo stile di trucco si distingue per la sua capacità di esaltare la bellezza naturale, puntando su un aspetto fresco e luminoso. Celebrità come Hailey Bieber e Selena Gomez sono diventate icone di questo look, ispirando molte a seguire il loro esempio. Ma cosa rende questo trucco così speciale?

La base perfetta: skincare e make up

Il segreto per ottenere un clean girl make up impeccabile risiede in una skincare accurata. La detersione e l’idratazione sono fondamentali per avere una pelle sana e luminosa. L’esperta di make up Federica Romano sottolinea l’importanza di utilizzare una protezione solare per proteggere la pelle dai danni del sole. Una volta preparata la pelle, si può passare alla creazione della base. È consigliabile utilizzare un primer per uniformare l’incarnato e attenuare le discromie. Tra i prodotti più apprezzati c’è il primer di e.l.f., noto per il suo finish luminoso e la sua texture leggera.

Trucco occhi e labbra: l’arte della semplicità

Per gli occhi, l’obiettivo è ottenere un look naturale. Ombretti nei toni del rosato o marrone chiaro sono perfetti per esaltare lo sguardo senza appesantirlo. Un buon mascara è essenziale per dare profondità e definizione. Per le labbra, il trend è quello di optare per un effetto nude. Utilizzare una matita labbra nei toni del rosato e sfumarla con un pennello permette di ottenere un risultato naturale e sofisticato. Il lip gloss finale aggiunge luminosità e un tocco tridimensionale, rendendo le labbra irresistibili. Tra i prodotti più amati, la matita di Rimmel London è un must-have, grazie alla sua lunga durata e alla consistenza cremosa.

Less is more: la filosofia del clean girl make up

La filosofia del clean girl make up si basa sul concetto di “less is more”. Non è necessario utilizzare una quantità eccessiva di prodotti per apparire belle; è fondamentale scegliere con cura i cosmetici e applicarli in modo strategico. L’uso di prodotti multifunzionali, come il blush di Essence, che può essere utilizzato sia sulle guance che sulle labbra, è un ottimo modo per semplificare la routine di trucco. La chiave è ottenere un aspetto sano e radioso, che faccia sembrare la pelle priva di imperfezioni, senza l’uso di un trucco pesante.