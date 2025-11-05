Scopri il Rhode Birthday Edit 2025 di Hailey Bieber: tutte le novità imperdibili!

Scopri le esclusive novità di Rhode in onore del compleanno di Hailey Bieber. Non perdere l'occasione di esplorare le ultime tendenze e le collezioni uniche ispirate allo stile iconico di Hailey.

Novembre si distingue per i fan di Hailey Bieber, non solo per i festeggiamenti del suo compleanno, ma anche per le novità del suo marchio di bellezza, Rhode. In occasione del suo 29esimo compleanno il 12 novembre, la celebre influencer ha annunciato il lancio del Rhode Birthday Edit 2025, una collezione che promette di stupire con prodotti esclusivi e innovativi.

I devoti del marchio attendono con entusiasmo questo evento annuale, e quest’anno non deluderà le aspettative.

La nuova collezione include non solo i noti Peptide Lip Tints, ma anche accessori irresistibili e nuove fragranze che si affiancano ai toni già apprezzati.

Le novità dei Peptide Lip Tints

I Peptide Lip Tints rappresentano una delle attrazioni principali di questa collezione. Accanto ai toni classici come Ribbon, Toast, Raspberry Jelly e Espresso, si aggiungono nuove fragranze che rendono l’esperienza d’uso ancora più coinvolgente. Ogni tint ha una profumazione unica: Ribbon emana un dolce aroma di vaniglia, mentre Toast richiama la crema crème brûlée.

I gusti irresistibili

Raspberry Jelly offre un fresco sentore di lampone, e Espresso, con il suo profumo di tiramisù, rende l’applicazione ancora più accattivante. Questi nuovi Peptide Lip Tints saranno disponibili al prezzo di 20 dollari, un investimento che gli appassionati di make-up sapranno apprezzare.

Accessori esclusivi per il compleanno

Oltre ai nuovi toni dei lip tint, il Rhode Birthday Edit 2025 presenta accessori pratici e alla moda.

Tra questi spicca la Snap-on Lip Case, un’evoluzione del celebre Lip Case, ora dotata di tecnologia MagSafe. Questo accessorio non solo tiene i Peptide Lip Tints a portata di mano, ma consente anche di ricaricare il proprio smartphone senza fili, un must-have per chi è sempre in movimento.

La borsa oversized Bubble Bag

Un altro pezzo forte della collezione è la Oversized Bubble Bag, un elegante contenitore per tutti i prodotti di bellezza preferiti.

Con un costo di 48 dollari, questa borsa non è solo pratica, ma aggiunge anche un tocco di stile al look. La sua struttura morbida offre protezione per gli oggetti più delicati durante i viaggi.

Disponibilità e offerte speciali

La collezione sarà disponibile a partire dal 12 novembre sul sito ufficiale di Rhode. È consigliabile iscriversi alla lista d’attesa per essere tra i primi a scoprire queste novità imperdibili. Inoltre, il compleanno di Hailey Bieber offre l’opportunità di risparmiare: creando un kit personalizzato con la borsa e almeno un prodotto, si potranno ottenere sconti che vanno dal 10% al 20% in base al numero di articoli selezionati.

Con una gamma così variegata di prodotti e accessori, il Rhode Birthday Edit 2025 rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di bellezza. È un’occasione per festeggiare con stile e rinnovare la propria collezione di make-up, lasciandosi conquistare dalle novità di Hailey Bieber.