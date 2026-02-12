Scopri il Master in Fashion Management: Opportunità e Vantaggi nel Settore della Moda

Il master in fashion management offre agli studenti una formazione approfondita e multidimensionale. Questo programma è progettato per preparare i futuri professionisti del settore moda ad affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Le domande di ammissione devono essere presentate entro il 31 gennaio 2026, un’opportunità fondamentale per chi aspira a intraprendere una carriera in questo affascinante campo.

Obiettivi formativi del master

Il programma si concentra su diverse aree chiave, sviluppando una comprensione integrata delle molteplici dimensioni del fashion management.

Queste dimensioni vanno dalla creatività all’economia, dalla sostenibilità all’innovazione tecnologica. Gli studenti apprenderanno a strutturare e risolvere problemi pratici, applicando modelli manageriali efficaci per supportare decisioni strategiche nel settore.

Competenze richieste

Un aspetto fondamentale del master è l’acquisizione della capacità di formulare valutazioni anche in presenza di informazioni limitate. Gli studenti apprenderanno a valutare le dinamiche di mercato e a comprendere le responsabilità sociali ed etiche legate al settore della moda, in un contesto socio-economico sempre più complesso.

Dettagli del programma e modalità di ammissione

Il master offre un piano formativo ricco e variegato, con requisiti di accesso specifici e una prova di selezione che si terrà il 5 febbraio 2026 alle 10:30, presso la Sala Fabrizi, IV piano della Facoltà di Economia a Roma. Durante questa prova, i candidati avranno l’opportunità di dimostrare la loro motivazione e le competenze pregresse.

Struttura del corso

Il piano delle attività didattiche è progettato per garantire una formazione pratica, con un corpo docente composto da esperti del settore.

Gli studenti saranno coinvolti in progetti stimolanti che li aiuteranno a sviluppare competenze pratiche e teoriche, essenziali per una carriera di successo nel mondo della moda.

Perché scegliere questo master?

Il master in fashion management non rappresenta solo un’opportunità di apprendimento, ma è anche una porta aperta verso un futuro professionale ricco di possibilità. Con una formazione di alta qualità e un focus sulle esigenze del mercato, gli studenti saranno pronti a entrare in un settore dinamico e competitivo.

Inoltre, la rete di contatti che si potrà sviluppare durante il corso costituirà un valore aggiunto per chi desidera intraprendere una carriera nel fashion business.

Per ulteriori informazioni sul programma e per inviare la propria domanda di ammissione, è possibile contattare i referenti del corso attraverso i recapiti forniti sul sito ufficiale del master. Questa opportunità rappresenta un investimento significativo per il futuro professionale, permettendo di acquisire competenze preziose nel settore del fashion management.