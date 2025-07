Scopri il finale sorprendente della serie The Summer I Turned Pretty

La serie di successo “The Summer I Turned Pretty” si avvicina al suo atto finale con la terza e ultima stagione che debutterà su Prime Video. I fan, come sempre, sono in trepidante attesa, ma secondo la scrittrice Jenny Han, l’esito potrebbe riservare delle sorprese. Durante un’apparizione nel podcast Wild Card con Rachel Martin, Han ha lanciato indizi intriganti, suggerendo che il tanto discusso triangolo amoroso potrebbe non risolversi come tutti sperano.

Un finale che sfida le aspettative

Parlando delle dinamiche tra i personaggi principali, Belly, Conrad e Jeremiah, potrebbe sembrare scontato che Belly debba fare una scelta definitiva. Eppure, Jenny Han ha una visione diversa: secondo lei, “non deve necessariamente scegliere uno dei due”. Questo ha sollevato interrogativi su come si evolverà la trama e se Belly potrebbe finalmente decidere di mettere se stessa al primo posto, piuttosto che uno dei due interessi amorosi. Una possibilità intrigante, non trovi? Tuttavia, molti fan rimangono scettici, aspettandosi una conclusione più tradizionale.

Infatti, nei libri, Belly sposa Conrad dopo un fidanzamento con Jeremiah. Ma le anticipazioni di Han su un finale potenzialmente diverso hanno lasciato i fan a chiedersi cosa ci riservi il gran finale. Durante una chiacchierata con Entertainment Weekly, ha affermato che questa stagione includerà colpi di scena che potrebbero sorprendere sia i lettori che gli spettatori. “Ci sono cose che sanno e cose che pensano di sapere, e poi ci saranno, si spera, cose che li sorprenderanno”, ha affermato, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Le aspettative dei fan e le dichiarazioni di Jenny

Le dichiarazioni di Jenny sono senza dubbio criptiche e lasciano spazio a molte interpretazioni. Da un lato, sembra che non voglia offrire un finale troppo scontato; dall’altro, desidera che i fan si sentano soddisfatti del risultato finale. Questo equilibrio tra originalità e gratificazione del pubblico è una sfida che ogni scrittore deve affrontare, e Jenny non fa eccezione. Del resto, i fan sono legati ai personaggi e alle loro storie, e un finale che lascia Belly senza una chiara direzione potrebbe risultare insoddisfacente per molti.

Personalmente, mi auguro che la scelta di Belly venga influenzata da eventi esterni, che potrebbero portarla a una decisione che non è completamente nelle sue mani. Che si tratti di un abbandono da parte di Jeremiah o di una riflessione profonda da parte di Conrad, qualunque sia la direzione presa, sono certa che i fan saranno incollati allo schermo quando la terza stagione debutterà il 16 luglio.