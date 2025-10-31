Scopri i Vantaggi Imperdibili dell’Evento di Sconti di Sephora!

Preparati a sfruttare al massimo gli sconti esclusivi di Sephora per i tuoi prodotti di bellezza preferiti. Scopri le migliori offerte e promozioni su trucchi, skincare e profumi per un look impeccabile e una pelle radiosa. Non perdere l'occasione di risparmiare sui tuoi must-have di bellezza!

Il periodo dell’anno in cui i consumatori si preparano a fare affari straordinari sta per arrivare. Prima che l’ondata di offerte di Black Friday e Cyber Monday invada il mercato, Sephora dà il via al suo evento di sconti biannuale, un’opportunità imperdibile per i Beauty Insiders di risparmiare fino al 30% su un’ampia selezione di prodotti di bellezza.

Quest’anno, i saldi iniziano oggi e proseguiranno fino al 10 novembre.

Per massimizzare l’esperienza di acquisto, sono stati raccolti alcuni dettagli importanti. Di seguito sono riportate tutte le informazioni necessarie.

Come accedere agli sconti

Per partecipare a questa opportunità di risparmio, è fondamentale avere un account Sephora. L’iscrizione è gratuita e immediata. I membri Rouge, che spendono almeno 1.000 euro all’anno, avranno accesso prioritario a partire dal 31 ottobre, potendo usufruire di uno sconto del 20% su tutto il sito.

Successivamente, il 4 novembre, sarà la volta dei membri VIB, che con un minimo di spesa di 350 euro potranno ottenere uno sconto del 15%. In quella stessa data, anche gli Insiders inizieranno a beneficiare della promozione, con uno sconto del 10%. Inoltre, tutti i prodotti della Sephora Collection saranno scontati del 30% per tutti i livelli di membri.

Come applicare il codice sconto

Per ottenere il proprio sconto, è necessario utilizzare il codice EVERYTHING al momento del pagamento.

Questo codice applicherà automaticamente il sconto in base al livello di appartenenza. Le offerte sono disponibili sia online che in negozio, comprese le sedi Sephora all’interno di Kohl’s.

I prodotti da non perdere

Durante l’evento di sconti di Sephora, la varietà di prodotti disponibili è davvero vasta. Per non perdersi tra il mare di articoli per la cura della pelle, il trucco e i set esclusivi, è stata stilata una lista di raccomandazioni che non possono essere trascurate, tutte con un minimo sconto del 10%.

Prodotti per la cura della pelle

Con l’arrivo dell’inverno, è il momento ideale per rifornirsi di prodotti per la cura della pelle che garantiscano un’ottima idratazione e protezione. Si può scegliere tra creme nutrienti e sieri idratanti per mantenere la pelle luminosa e sana durante la stagione fredda.

Tra i prodotti consigliati, si trovano opzioni come:

Makeup imperdibile

Per chi cerca make-up che offra un effetto levigante e luminoso in pochi istanti, è possibile trovare un correttore premiato, un blush acclamato dagli editori, una polvere fissativa adatta a pelli mature e ombretti amati dalle celebrità, tutti in offerta.

Alcuni dei must-have includono:

Prodotti per capelli da provare

Regali perfetti per le festività

