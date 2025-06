Scopri come trascorrere un weekend indimenticabile tra feste e bellezza

Hai già in mente cosa fare questo fine settimana? Io sono in fermento per il compleanno di Anton, che festeggeremo a bordo piscina. Non vedo l’ora di tuffarmi e di sentire il classico “Marco Polo!” che riecheggerà in acqua. E parlando di festeggiamenti, voglio ringraziare tutti per i commenti meravigliosi che mi hanno fatto sentire parte di una fantastica comunità. Se sei tra quelli che parteciperanno a proteste questo weekend, mi raccomando, stai al sicuro e conosci i tuoi diritti. Spero che anche tu possa goderti questi giorni, e ho raccolto alcune chicche dal web che potrebbero interessarti…

Un viaggio tra parole e giardini incantati

Iniziamo con la straordinaria Barbara Kingsolver, vincitrice del Pulitzer, che con il suo libro “Demon Copperhead” ci porta a scoprire cosa le persone fraintendono riguardo all’Appalachia. Ma non è tutto: la scrittrice racconta anche di una conversazione con un fantasma e ci svela i suoi tre libri preferiti. Davvero, la adoro! E non dimentichiamoci del suo giardino, che sembra uscito da una fiaba!

Moda per ogni occasione

Se stai cercando l’abito perfetto da giorno o da sera, sei nel posto giusto. Immagina di indossare un vestito che ti faccia sentire come se stessi girando un film romantico. In effetti, ci sono alcuni abiti che sembrano fatti apposta per trasformare una giornata qualunque in un evento da red carpet. E a proposito di film, hai intenzione di vedere la nuova commedia romantica, “Materialists”? Nonostante le recensioni miste, il dietro le quinte, narrato dalla sceneggiatrice e regista Celine Song, è un vero spasso!

Curiosità e bellezza inaspettate

Rimanendo in tema di bellezza, sapevi che ci sono giorni dedicati al “Knit in Public”? La foto che ne rappresenta è un vero spasso e ricorda quelle donne che ridono da sole mentre mangiano un’insalata. E se desideri un pasto delizioso, perché non provare gli hamburger di tacchino? Deliziosi!

Professionisti della bellezza e consigli pratici

Parlando di bellezza, ho scoperto un modo facile per ottenere una pelle setosa. È come avere un segreto magico! Inoltre, ho trovato una lista di 30 hotel incantevoli in Europa dove pernottare a meno di 300 euro a notte. Ma, tra noi, non potrei mai stare in un City Hub, mi sentirei troppo claustrofobica.

Un tocco di umorismo

Infine, non posso non menzionare il fantastico Cole Escola, sempre esilarante! E a proposito di umorismo, ho ricevuto due commenti dei lettori che mi hanno fatto sorridere. Alex ha condiviso l’insegnamento del padre sui “rip con confidence”, e Karen ha parlato dell’importanza delle donne che si sostengono a vicenda. Che bello vedere un tale spirito di comunità!

Per finire, ricorda di portare con te un sorriso e di non dimenticare di goderti ogni momento di questo weekend. Che si tratti di una festa in piscina o di una serata tranquilla, l’importante è vivere con gioia e spensieratezza. E chi lo sa, forse troverai quello che cercavi proprio dietro l’angolo!