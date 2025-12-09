Scopri come Millie Bobby Brown ha conosciuto il finale di Stranger Things prima dei suoi co-protagonisti

Con l’inevitabile conclusione di Stranger Things che si avvicina, i fan di questo fenomeno televisivo sono in attesa di scoprire il destino di Eleven, dei suoi amici e della misteriosa Hawkins, Indiana. Mentre gran parte del cast ha appreso il finale durante la lettura conclusiva, Millie Bobby Brown ha avuto l’occasione di conoscere il destino dei personaggi molto prima dei suoi colleghi.

La rivelazione di Millie Bobby Brown

Durante un’apparizione nel programma The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la giovane attrice ha condiviso la sua esperienza, rivelando che il giorno prima della lettura finale, già conosceva il destino della serie. “Non sapevo come avrei reagito”, ha confessato, sottolineando la sorpresa e l’emozione che ha provato.

Un accesso segreto e la curiosità di Millie

Millie ha scherzato su come sia riuscita a scoprire il finale, affermando di aver “minacciato i registi” per ottenere accesso a un’area riservata, dove ha trovato una grande lavagna con tutte le informazioni sul finale.

La sua espressione di stupore è stata evidente quando ha detto: “C’era così tanto da elaborare!” Durante la lettura finale, il cast non si è seduto a un tavolo, ma su divani, dove hanno condiviso lacrime e commozione per due ore.

Un addio affettuoso tra il cast

In un momento toccante, Millie ha rivelato che, per il loro ultimo giorno di riprese, il cast ha creato braccialetti dell’amicizia personalizzati. Ogni membro del cast ha ricevuto un braccialetto con un charm che rappresentava la sua personalità.

“È stata una giornata davvero dolce”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza dei legami creati durante gli anni di lavoro insieme.

Teorie sul finale di Stranger Things

Con l’approssimarsi del gran finale, i fan si sono scatenati in teorie e speculazioni riguardanti il destino di Hawkins e dei suoi abitanti. La stagione finale, composta da tre episodi, promette di chiudere le storyline rimaste aperte, ma molti si chiedono se vedremo la morte di personaggi chiave.

Le speculazioni più popolari

Tra le teorie più diffuse, c’è quella che suggerisce che Will Byers, uno dei protagonisti, possa sacrificarsi per fermare Vecna, il principale antagonista. Altri fan ipotizzano che Will e Vecna possano essere collegati in modi inaspettati, rendendo la sua morte ancora più significativa. Un’altra teoria avanza l’idea che Eleven possa utilizzare i suoi poteri per cancellare i ricordi del Sottosopra e, in tal modo, scomparire completamente.

Il successo di Stranger Things

Nonostante il finale si avvicini, Stranger Things continua a conquistare il pubblico. La quinta stagione ha registrato un record di oltre 59 milioni di visualizzazioni in soli cinque giorni, dimostrando quanto sia amata la serie. Questo successo ha portato Netflix a prepararsi a proiettare l’episodio finale in alcune sale cinematografiche, un evento che i creatori definiscono come un sogno che diventa realtà.

Con l’anticipazione e la nostalgia che accompagnano la conclusione di una delle serie più iconiche del nostro tempo, i fan sono pronti a vivere un’esperienza indimenticabile. I Duffer Brothers, creatori della serie, hanno promesso che il finale sarà potente e soddisfacente, anche se non tutte le domande troveranno risposta. “Non abbiamo scritto questo finale per accontentare tutti, ma per ciò che ci sembrava giusto”, hanno dichiarato, consapevoli dell’impatto emotivo che avrà.