Abbiamo già parlato delle scarpe di tendenza per l’autunno inverno 2021. Tra queste ci sono anche stivali e stivaletti e non può mancare il colore di punta della stagione, ovvero il bianco. Anche la celebre maison di Valentino Garavani ha in serbo alcuni bellissimi modelli che seguono la moda della stagione con i colori neutri e un design semplice, perfetti da abbinare ai look più ricercati.

Ve ne proponiamo due che sono davvero imperdibili.

Scarpe Valentino per l’autunno 2021: i trend della stagione

Le scarpe di tendenza per l’autunno 2021 sembrano dividersi su due linee parallele: i modelli minimal e quelli dal design più complesso. La maison di Valentino Garavani, dall’alto della sua esperienza in fatto di moda, è invece riuscita ad unire questi due aspetti in un’unica calzatura, creando modelli davvero versatili che accontentano ogni gusto e si abbinano anche a diversi tipi di outfit, da quelli più casual a quelli più raffinati.

Due dei modelli di stivali del brand che vi proponiamo in questo articolo, corrispondono perfettamente a questa descrizione.

Scarpe Valentino per l’autunno 2021: la semplicità che fa tendenza

Gli stivali della maison sono un perfetto esempio delle tendenze per l’autunno 2021. Quelli della linea Roman Stud in nappa elastica che arriva fin sopra il ginocchio hanno un design estremamente semplice e come unico dettaglio hanno una maxi borchia con finitura in ottone sopra al tacco che resta basso e comodo.

Questo modello è l’ideale per chi ha il proprio “punto forte” nelle gambe e non vuole rinunciare a mostrarle anche dopo l’estate, senza però rischiare di soffrire il freddo tipico di questa stagione.

Scarpe Valentino per l’autunno 2021: gli imperdibili della stagione

Tra gli imperdibili della stagione ci sono soprattutto loro: gli Atelier Boots Valentino Garavani. Questo modello, come si può facilmente intuire dal design, richiama la borsa Rose Edition della maison e fa parte della collezione Act Collection. Si tratta, nello specifico, degli stivali gommati con suola a carrarmato, pensati dal direttore creativo del brand Pierpaolo Piccioli, per l’ autunno inverno 2021/2022. A dominare la superficie dello stivale è infatti il tema delle rose tridimensionali, sono disponibili in due colori: total black e total white, e anche con gambali in due altezze diverse.

Scarpe Valentino per l’autunno 2021: gli abbinamenti perfetti

Ma come indossarli? Questi stivali esclusivi, a dispetto delle apparenze, sono estremamente facili da abbinare. Stanno benissimo insieme a minigonne e mini dress, che rendono queste calzature particolari, delle vere e proprie protagoniste. Ma non solo, gli stivali di Valentino Garavani si abbinano anche a maxi dress con spacco laterale oppure con maglioni oversize per i mesi più freddi. Per uno stile più casual invece, l’abbinamento ideale è quello con jeans skinny, che seppur non più utilizzati come in qualche stagione passata, resistono comunque tra le tendenze.

Con questi stivali è impossibile non sperimentare total look, sono infatti assolutamente da provare con outfit total black o total white. Ma ci si può divertire anche creando contrasti, per esempio abbinando lo stivale bianco ad un outfit tutto nero.