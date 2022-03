La primavera è finalmente giunta e con le belle giornate che si stanno affacciando è tempo di mettersi in forma praticando un po’ di attività fisica. Per l’occasione bisogna munirsi di un abbigliamento adatto che comprende anche le scarpe running da donna che si trovano in vari modelli molto colorati perfetti per la stagione.

Scarpe running da donna

Sono una calzatura essenziale che è bene scegliere tenendo in considerazione una serie di fattori. Bisogna che sia comoda e leggera, impermeabile, ma non troppo pesante. Le scarpe running da donna permettono di correre in totale libertà trattando i piedi nel modo giusto evitando che possano andare incontro a distorsioni o rotture.

Scegliere la scarpa adatta è molto importante soprattutto perché influisce sia sulla qualità della corsa, ma anche sulla salute di ognuno.

Deve essere dotata di capacità di assorbimento, dare stabilità e appoggio al piede, oltre che sostenerlo nei vari percorsi, a prescindere che sia su strada o sentieri sterrati oppure sul suolo asfaltato.

Si distinguono dai modelli maschili dal momento che le scarpe running per la donna sono molto più leggere e morbide. Inoltre, presentano delle scanalature nella scarpa che risultano essere più profonde in modo che risulti essere semplice flettere l’intersuola sulla punta.

I piedi della donna sono diversi, per cui è bene considerare anche questo aspetto al momento della scelta.

Le scarpe migliori per il running sono modelli che danno il massimo supporto e sostegno evitando di incorrere in contusioni o traumi al piede. Meglio optare per un modello che sia leggero e morbido con cui correre tranquillamente e senza particolari problemi in modo da non stancarsi troppo durante l’attività fisica.

Scarpe running da donna: modelli

Rispetto ai modelli da uomo, le scarpe running da donna si trovano in commercio in una vasta gamma di colori tra cui scegliere la tipologia perfetta per la bella stagione, magari che si abbini anche all’outfit che si indossa per la sessione di allenamento. Ovviamente il modello di scarpa cambia anche a seconda del tipo di corsa e di allenamento.

I modelli di scarpe running per l’asfalto risultano essere molto leggeri ed elastici. La suola, in questa tipologia, è alta e flessibile il che permette di armonizzare molto bene gli urti e gli eventuali traumi. Per le superfici morbide e naturali o per sentieri ricoperti da fango, il modello trail running è la perfetta soluzione.

Si tratta di una calzatura dalla suola dura e con battistrada ben marcato che assicura una buona aderenza anche su superfici che sono irregolari e non particolarmente piane. Oggi le aziende di calzature stanno creando e progettando delle scarpe running adatte anche alle donne con tantissimi modelli tra cui scegliere.

Il marchio Asics propone un modello di scarpa da donna per la corsa che, da un lato, permette di allungare le distanze, mentre dall’altro lato si adatta ai rimi di gara aiutando a migliorare le proprie prestazioni. Molto morbida ed è l’ideale quando le temperature si alzano.

Scarpe running da donna offerte

Per ordinare e acquistare i migliori modelli di calzature adatti per la corsa, basta recarsi su Amazon dove si trovano offerte e promozioni da non perdere. Se si clicca sulla foto è possibile visualizzare le caratteristiche riguardo l’articolo. La classifica presenta i migliori modelli di scarpe running per la donna tra quelle più apprezzate e volute con una breve descrizione di ciascun articolo.

1)Nike Wmns Air Zoom

Il noto marchio di abbigliamento propone il modello Pegasus 37, una scarpa da corsa in sintetico con la fodera in tela. Un modello stringato con la suola in gomma. Disponibile nei colori bianco, champagne, arancione, nero e rosa. Molto belle, comode e colorate, oltre che rinforzate. In sconto con il 21%.

2)Asics Jolt 3

Un modello con la fodera in sintetico con suola in gomma senza tacco in tantissimi colori: bianco, blu, rosa, nero, ecc. Molto comode, leggere e garantiscono una ottima vestibilità senza avvertire o provare dolore ai piedi.

3)Brooks Glycerin 19

Sono scarpe da corsa da donna in cotone con la fodera in tela e la suola in gomma. Un modello stringato nei colori nero, acqua e rosa. Molto comode e garantiscono una ottima ammortizzazione durante la corsa. Sono leggere con la suola larga per un appoggio perfetto. Resistenti e comode con lo sconto del 4%.

Con le scarpe running, ecco quale abbigliamento sportivo è maggiormente indicato per praticare questo sport.