Abbigliamento sportivo: i vantaggi di un outfit con caratteristiche specifiche

Un outfit sportivo è fondamentale per migliorare le prestazioni e garantire un corretto svolgimento degli esercizi in allenamento ma anche delle prestazioni in gara, per questo un abbigliamento specifico offre maggiori vantaggi. Sono presenti numerosi cataloghi online, come outfit di diversi materiali e abbigliamento sportivo Myprotein, ogni esercizio, disciplina e sport possiede un tipo di abbigliamento specifico, ma non basta scegliere solo quello giusto: i materiali devono essere indicati per il tipo di movimento, la resistenza e le caratteristiche che l’attività fisica richiede.

Praticare sport e allenarsi costantemente è un vero toccasana per il corpo e la mente, a patto che gli esercizi vengano svolti correttamente, questo significa scegliere anche l’intimo giusto, gli accessori e tutto ciò che è necessario per svolgere attività fisica. Solo un outfit con le caratteristiche specifiche e adeguate al tipo di allenamento o sport che si pratica, consente di ottenere vantaggi durante l’attività fisica.

Cosa valutare e cosa evitare nella scelta dell’outfit sportivo

Il comfort è un fattore importante, ma può essere sbagliato indossare le prime cose che capitano aprendo l’armadio, per diverse ragioni: materiali inadeguati, abiti troppo stretti o troppo larghi, mancanza di traspirabilità, impossibilità di movimenti fluidi e tanti altri motivi.

Le conseguenze della scelta di un abbigliamento sbagliato o poco idoneo ai movimenti, possono essere spiacevoli e provocare distorsioni, infiammazioni ai tendini o problemi di salute. Dedicare più tempo alla scelta di un outfit adeguato consente di raggiungere lo scopo prefissato con più efficacia, sia in gara che in allenamento.

Scegliere indumenti che non siano troppo larghi è utile per migliorare i movimenti, stesso discorso per gli indumenti troppo stretti, che nel peggiore dei casi potrebbero addirittura bloccare la circolazione sanguigna.

Anche i materiali devono essere di qualità, non solo per evitare irritazioni, abrasioni della pelle e fastidi vari, ma anche perché devono possedere una notevole resistenza all’usura e quindi anche ai lavaggi. Un outfit di qualità deve essere traspirante e assorbente allo stesso tempo, per consentire un processo di sudorazione naturale ma non infastidire e diventare pesante, impedendo i movimenti. Anche gli accessori sono fondamentali, ognuno è utile per un tipo di esercizio, allenamento e sport.

Le condizioni climatiche durante l’attività sportiva

Valutare con attenzione le condizioni climatiche non è opportuno solo per chi svolge attività sportiva all’aria aperta, infatti bisogna tenere presente anche la temperatura nei luoghi chiusi per ottimizzare le prestazioni.

All’aria aperta è consigliato indossare indumenti traspiranti che consentano di contrastare le temperature alte quando fa troppo caldo, anche la scelta dei colori è fondamentale, soprattutto in estate, in questo caso la scelta di abiti chiari è la migliore, in quanto allontanano i raggi del sole dal corpo e consentono di mantenere la temperatura dell’organismo ottimale durante le sessioni di allenamento o le gare. Per le temperature più rigide è consigliato vestirsi a strati, questo consentirà di togliere gli indumenti quando il corpo si riscalda eccessivamente e di proteggersi durante la fase di riscaldamento e stretching.

Outfit sportivo: lo stile e l’estetica

Scegliere un abbigliamento sportivo che riesce ad appagare psicologicamente grazie alla sua estetica accattivante, è un ottimo modo per aumentare lo stimolo e la sicurezza in fase di allenamento e gara. È fondamentale però che l’estetica e lo stile siano funzionali al movimento, che deve essere sempre fluido, inoltre, la qualità dei materiali deve essere adatta al tipo di sport o attività fisica che viene svolta. Questo è sicuramente un ottimo modo per aumentare l’autostima, migliorare le prestazioni e approfittare dei vantaggi che un abbigliamento sportivo di qualità offre.