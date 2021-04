Le Satan Shoes, disegnate dal collettivo di artisti MSCHF e promosse dal rapper Lil Nas X sono state ritirate dal mercato: sangue nella suola e pentacoli hanno fatto grande scalpore.

Satan Shoes: i dettagli satanici

Dopo le Jesus Shoes con l’acqua santa nelle suole, il collettivo artistico di Brooklyn MSCHF in collaborazione con il rapper Lil Nas X ha prodotto le Satan Shoes.

Si tratta, in sostanza, di una customizzazione delle iconiche Nike Air Max 97 con simboli e motivi satanici.

Il modello di Nike Air Max 97 è nero e vi sono stati aggiunti dei particolari: la croce invertita sulla linguetta, un pendente a forma di pentacolo sui lacci (richiamato anche all’interno della suoletta con le iniziali del collettivo), nella camera d’aria della suola si trova vernice rossa con una goccia di sangue umano.

Inoltre, sul lato della scarpa, è riportata una frase: Luke 10:18. Il riferimento è ovviamente ad un versetto della Bibbia, in particolare al Vangelo di Luca che riporta la seguente frase: “Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore”.

La vendita delle Satan Shoes è stato un successo, tanto che i 666 capi messi in commercio (non a caso 666 è conosciuto come il numero del diavolo) sono stati tutti venduti al prezzo di 1018 dollari.

Satan Shoes e la controversia con Nike: ritirate

Le Satan Shoes hanno scatenato numerose critiche e grande scalpore, soprattutto dopo che il brand Nike ha denunciato il collettivo di artisti e il rapper Lil Nas X. Essi vengono accusati dal noto brand di violazione del marchio, concorrenza sleale e altri capi d’accusa: in pratica la Nike ha voluto sottolineare la sua distanza da questo progetto. Il famoso marchio ha quindi vinto la causa, ottenendo il ritiro dal mercato delle Satan Shoes. Non solo: i 666 modelli già venduti dovranno essere restituiti. In seguito ad un accordo tra le parti, il collettivo rimborserà totalmente gli acquirenti.

