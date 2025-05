Il ritorno di un grande classico

Sarabanda è un nome che evoca ricordi e nostalgia per molti italiani. Questo game show musicale, che ha tenuto incollati milioni di spettatori negli Anni 2000, torna ora in una veste rinnovata: Sarabanda Celebrity. A partire dal 25 maggio, il programma andrà in onda su Italia 1, con la conduzione di Enrico Papi, che ha segnato la storia della televisione italiana con il suo carisma e il suo celebre tormentone “muuuuseeca”. La nuova edizione promette di essere un mix di divertimento e competizione, con celebrità pronte a sfidarsi in giochi musicali avvincenti.

Le novità del format

Una delle principali novità di Sarabanda Celebrity è la tipologia di concorrenti. Non più persone comuni, ma volti noti del mondo dello spettacolo e della musica. Otto celebrità, divise in due squadre, si sfideranno in una serie di giochi che metteranno alla prova le loro conoscenze musicali e la loro capacità di divertirsi. Tra i partecipanti, nomi illustri come Sabrina Salerno e Anna Tatangelo per le donne, e Sergio Friscia e Riccardo Fogli per gli uomini. Questo cambio di format non solo rende il programma più accattivante, ma offre anche l’opportunità di vedere i nostri beniamini in una luce diversa, mentre si divertono e si mettono alla prova.

Le sfide musicali

I giochi di Sarabanda Celebrity sono stati completamente rinnovati, mantenendo però l’essenza che ha reso il programma un cult. I concorrenti dovranno affrontare sfide come la Playlist, dove dovranno indovinare i titoli delle canzoni dopo poche note, e il Pentagramma, che richiede di ricostruire una strofa partendo da una parola misteriosa. Altri giochi come Cantante Misterioso e In&Out aggiungono ulteriore dinamismo e divertimento, coinvolgendo il pubblico da casa, che potrà sentirsi parte del gioco. Il gran finale, il leggendario 7×30, rimane un must, dove il concorrente deve indovinare sette canzoni in trenta secondi. Sarabanda Celebrity non è solo un quiz, è un’esperienza che unisce generazioni attraverso la musica.