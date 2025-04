Un compleanno indimenticabile per Santiago

Il tempo sembra volare e, in un batter d’occhio, Santiago De Martino ha compiuto 12 anni. Per Belen Rodriguez, questo giorno rappresenta un momento di grande emozione e riflessione. La celebre showgirl argentina ha condiviso sui social un messaggio toccante per il suo primogenito, esprimendo la sua immensa gioia e orgoglio nel vederlo crescere. Con parole dolci e sincere, Belen ha voluto far sapere a Santiago quanto sia speciale per lei, sottolineando le sue qualità e il legame unico che li unisce.

Una festa in famiglia a Milano

La celebrazione del compleanno di Santiago si è svolta a Milano, circondato dall’affetto dei familiari. Presenti i nonni materni, Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez, e la sorellina Luna Marì, nata dalla relazione di Belen con Antonino Spinalbese. La serata è stata caratterizzata da momenti di gioia e condivisione, con Santiago che ha soffiato le candeline su quattro tortine preparate con amore dalla madre. Ogni dolce era un omaggio ai gusti del giovane festeggiato, rendendo la serata ancora più speciale.

Un messaggio d’amore da Belen

Nel suo messaggio, Belen ha descritto Santiago come un ragazzo in gamba, dotato di un cuore grande e una sensibilità unica. Ha elencato le sue qualità, da quella di essere divertente e curioso a quella di essere leale e creativo. Le parole di Belen non solo celebrano il compleanno del figlio, ma anche il legame profondo che li unisce, un amore che si riflette in ogni gesto e in ogni parola. Nonostante l’assenza di Stefano De Martino, impegnato a Roma, il padre ha voluto ricordare il giorno speciale in diretta, dimostrando che l’affetto per Santiago è condiviso da entrambi i genitori.