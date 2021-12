Sanremo Giovani, Amadeus: “Elisa ha il Covid”

A 20 anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo Elisa Toffoli tornerà alla kermesse. Purtroppo la cantante non potrà essere però presente alla finale di Sanremo Giovani perché in queste ore è risultata positiva al Coronavirus.

Elisa Toffoli è positiva al Covid

Elisa Toffoli è risultata positiva al Coronavirus e per questo non potrà prendere parte fisicamente alla finale di Sanremo Giovani (durante la quale verranno eletti i due vincitori che di diritto accederanno alla kermesse) e a cui parteciperà in collegamento da casa. Al momento non sono emerse informazioni sulle condizioni di salute della cantante, che sarebbe in isolamento.

Elisa Toffoli al Festival di Sanremo 2022

A 20 anni dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo Elisa tornerà alla kermesse nel 2022 con un nuovo brano.

L’artista ha già preannunciato che dopo la kermesse uscirà un suo doppio album contenente un disco interamente in italiano e uno interamente in inglese (lingua che Elisa ha sempre utilizzato per scrivere molti dei testi delle sue canzoni).

In tanti tra i fan della cantante sperano di avere presto notizie sulle sue condizioni di salute che, a giudicare dal fatto che sarà in collegamento con Sanremo giovani, non sarebbero preoccupanti.

Elisa Toffoli: il Coronavirus al Festival di Sanremo 2022

Come per la precedente edizione della kermesse saranno adottate speciali misure utili a evitare contagi tra i partecipanti allo show. Amadeus ha fatto sapere che comunque se uno dei concorrenti dovesse risultare positivo al Coronavirus non verrà squalificato ma – come fatto per Irama nella precedente edizione – verranno mandate in onda le immagini delle prove fatte nei giorni antecedenti alla kermesse. “L’unica cosa che dico: per le prove generali pettinatevi, facendo le corna”, ha detto ironico il direttore di questa nuova edizione dello show, che starebbe già proseguendo con i preparativi volti alla realizzazione del programma.