Sanremo Giovani 2025: Scopri i Vincitori della Terza Puntata e Le Sorprese dell’Evento

Il percorso di Sanremo Giovani si arricchisce con la terza puntata di quest’anno, un evento che continua a mettere in luce le storie e le emozioni di artisti emergenti in lizza per il prestigioso palco del Teatro Ariston. Alla conduzione si trova Gianluca Gazzoli, che ha guidato la serata di martedì 25 novembre, dove sei talenti hanno avuto l’opportunità di esibirsi e cercare di conquistare il pubblico e la giuria.

Le performance in gara

La serata ha visto sul palco artisti come Mimì, Cainero, Caro Wow, Deddè, Petit e Welo, ognuno con uno stile unico e una proposta musicale che riflette la propria visione artistica. L’atmosfera è stata intensa, con Gazzoli che ha aperto l’evento con un tributo a Ornella Vanoni, sottolineando l’importanza della libertà espressiva nell’arte.

Le esibizioni iniziali

Welo ha aperto le danze con il brano Emigrato, presentando un testo di forte impatto che ha colpito la giuria.

Cainero ha risposto con Nuntannamurà, mostrando la sua voce potente e coinvolgente. La sfida tra i due è stata accesa, ma alla fine Welo ha conquistato il passaggio alla semifinale.

Il secondo round di artisti

Nella seconda manche, Caro Wow ha portato sul palco la sua irriverente ironia con Cupid, mentre Deddè ha condiviso un toccante ricordo dei nonni attraverso il brano Ddoje Criature, un pezzo che celebra le radici familiari.

La giuria ha infine scelto Caro Wow per proseguire nel concorso.

Il gran finale della terza puntata

Il momento culminante della serata è stato caratterizzato da due artisti noti: Mimì, fresca vincitrice di X Factor, ha proposto Sottovoce, mentre Petit, reduce da Amici, ha presentato Un bel casino. Entrambi hanno offerto performance di alto livello, ma alla fine Petit si è aggiudicato l’ultimo pass per la semifinale.

Il cammino verso la semifinale

Con Welo, Caro Wow e Petit già in semifinale, si aggiungono ai precedenti vincitori Antonia, La Messa e cmqmartina, oltre ad Angelica Bove, Nicolò Filippucci e Soap, che hanno trionfato nelle puntate precedenti. Le selezioni continueranno con un ultimo appuntamento fissato per il 2 dicembre, sempre su Rai 2, dove verranno scelti i 12 semifinalisti.

Verso la finale di Sanremo

Il 14 dicembre, Gianluca Gazzoli condurrà la finalissima che vedrà in gara i sei concorrenti più meritevoli. Solo due di loro avranno il privilegio di accedere alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, affiancati da altri talenti provenienti da Area Sanremo. La competizione si fa sempre più serrata e l’attesa cresce per scoprire chi sarà il prossimo grande nome della musica italiana.