I grandi amori, i colpi di fulmine e i piccoli drammi toccano da sempre anche il Festival di Sanremo. Dacché la kermesse musicale è andata in onda per la prima volta infatti non ha fatto parlare di se solo per le meravigliose canzoni protagoniste della gara, ma anche per le relazioni nate o portate sul palco.

Scopriamo allora quali sono state le coppie più chiacchierate del festival della canzone italiana.

Tutte le coppie e gli amori del Festival di Sanremo

All’origine di tutto ci fu Nilla Pizzi. Non solo la cantante bolognese è la prima vincitrice della prima edizione del festival con “Grazie dei fiori” nel 1951, ma ha anche fatto parlare di se per la sua relazione con Achille Togliani, con cui proprio quell’anno arriva anche seconda in classifica.

I due hanno una storia che fa ingelosire il maestro Cinico Angelini, considerato “l’amante ufficiale” della cantante. Ma non è finita qui! L’anno successivo Nilla Pizzi conquista l’intero podio e anche il cuore di Gino Latilla, cantante di “Son tutte belle le mamme del mondo”. Una relazione raccontata come tormentata condita anche dal finto suicidio di lui che fa disperare le fan dell’epoca. La storia tra i due arriva al capolinea quando Carla Boni arriva a Sanremo vincendo con “Viale d’autunno”, rubando alla Pizzi non solo la vittoria, ma anche lo spasimante.

Al Festival di Sanremo non sono mancati anche veri e propri drama, come quello avvenuto tra Claudio Villa e la moglie Miranda Buonasea nel 1955. Quell’anno, alla vigilia della finale, il cantante di “Buongiorno tristezza” ormai considerato il vincitore, annuncia di non poter salire sul palco a causa di una bronchite. Si risolve inquadrando un giradischi che riproduce il singolo, salvo poi scoprire la verità: la moglie del cantante aveva scoperto un suo tradimento e aveva minacciato di fargli una scenata durante la diretta.

Le coppie storiche

Nel 1968 Adriano Celentano e Milva si esibiscono sul palco dell’Ariston con “Canzone”, ma si tratta solo una coppia “artistica”. Ad attirare l’attenzione delle riviste di gossip quell’anno è la coppia formata da Celentano e Claudia Mori che l’anno prima avevano conquistato le classifiche con “Siamo la coppia più bella del mondo”. Si sposano alle tre di notte a Grosseto e nel 1970 vincono cantando insieme sul palco di Sanremo “Chi non lavora non fa l’amore”.

Nello stesso anno fa molto parlare di se anche un’altra coppia, quella formata da Al Bano e Romina Power. Insieme cantano “Felicità”, ma è solo il primo dei grandi successi della coppia fino al 1991, quando decidono di separare le loro strade dopo la scomparsa della loro figlia Ylenia. Per rivederli insieme dovremo aspettare il 2015, quando invitati sul palco dell’Ariston cantano il loro repertorio. Chi si ricorda poi dei Jalisse? Nel 1977 il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian salgono sul palco. Marito e moglie, quell’anno vincono con “Fiumi di parole”.

Cantanti e vallette

Tra le coppie del festival c’è anche quella formata da un giovanissimo Jovanotti e la figlia d’arte Rosita Celentano, durante l’edizione del 1989, lei è co-conduttrice della kermesse, lui invece un cantante in gara. I due si frequenteranno fino al 1991. Una storia simile anche quella tra Anna Falchi e Rosario Fiorello. Nel 1995 lei è la valletta ufficiale e lui invece canta “Finalmente tu”. All’inizio era una relazione segreta, scoperta neanche a dirlo, da Pippo Baudo.

Nel 2005 tocca ad Ambra Angiolini e Francesco Renga. Lei tra gli opinionisti nell’edizione di Paolo Bonolis, lui invece vince con “Angelo”, dedicata alla figlia della coppia: Jolanda.