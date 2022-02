Sono in molti ad averlo notato, il “leitmotiv” dei look sfoggiati nella 72esima edizione del Festival di Sanremo sono i guanti. Ecco tutti i cantanti che li hanno indossati fino ad ora e il motivo che si nasconde dietro questa particolare scelta.

Sanremo 2022, perché i cantanti indossano i guanti

Con look da motociclista, futuristici addirittura ispirati a look da fiaba oppure a personaggi degli anime giapponesi. Per alcuni outfit il risultato è riuscitissimo, per altri un po’ meno, ma guanti indossati dagli artisti durante il Festival di Sanremo sembrano abbinarsi davvero con tutto.

Il perché in così tanti li indossino è presto detto: si tratta semplicemente di una scelta stilistica per aggiungere quel famoso “tocco in più” agli outfit.

Ma quali sono stati i cantanti e ovviamente anche gli ospiti, che almeno fino ad ora, li hanno aggiunti ai propri look? Scopriamolo insieme.

Quelli in latex dei Meduza

I Meduza sono stati tra gli ospiti della prima puntata della kermesse sanremese. Il trio italiano più amato nell’ambiente della musica house si è presentato sul palco con look in pelle total black firmati Moschino. Ad attirare subito l’attenzione sono stati i guanti indossati da tutti e tre i componenti del gruppo: neri anche questi e in latex lucidissimo.

Uno stile che, per certi versi, ha ricordato un po’ quello dei Daft Punk.

Ma in realtà, a fare da apripista a questa particolare tendenza, è stato uno dei big in gara che se prima era ancora sconosciuto ad un pubblico più ampio, era già molto amato su TikTok. Stiamo parlando di Rkomi.

Lo stile da biker di Rkomi e quello classico di Highsnob

Per il suo debutto sul palco di Sanremo, anche Rkomi ha scelto un total black. Un look da motociclista completo di pantaloni, giubbino e pantaloni in pelle. Fin da subito non sono passati inosservati i guanti, anche loro in pelle e lunghi fino al polso. Per la terza serata del Festival invece, il cantante ha deciso di indossarne un paio lungo quasi fino al gomito, accostandolo ad una t-shirt bianca molto basic e ai pantaloni in pelle. Questa volta però, senza giubbino.



Anche Highsnob ha seguito le tendenze del momento indossando un paio di guanti in pelle, ma li ha abbinati con uno stile più classico: un completo in giacca e pantalone con taglio oversize, anche questo dettaglio tra i più apprezzati dalla GenZ.

Quelli in stile anime di Michele Bravi e quelli fiabeschi de La Rappresentante di Lista

Abbiamo già parlato del completo di Michele Bravi firmato Roberto Cavalli. Insieme alla giacca doppiopetto smanicata e decorata con inserti dorati e il pantalone, il cantante ha indossato anche un paio di guanti in pelle rossa, senza dita, attillatissimi e lunghi fino oltre il gomito.

Anche in questo caso non mancano i dettagli che vediamo in un alternarsi di roselline rosse e dorate. La Rappresentante di Lista li ha scelti invece in raso nero, proprio come quelli indossati dalle dive di una volta o dalle principesse, a giudicare dall’abito.