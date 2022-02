Anche per la terza serata del Festival di Sanremo non sono mancati il total black and white, i colori pastello, quelli più accesi e, ovviamente, i glitter!

La nostra pagella per i look della terza serata di Sanremo 2022

Amadeus veste ancora Gai Mattiolo.

Questa volta lo smoking è composto da una giacca blu notte con i glitter disposti ordinatamente a formare un effetto trapuntato. Voto 6.

Lo aveva detto e così è stato, per il suo debutto al Festival di Sanremo Drusilla Foer non ha indossato capi di Maison famose, ha scelto invece le meravigliose creazioni sartoriali di Atelier Rina Milano. Voto 10.

Il super ospite della serata

Super ospite della serata è stato Cesare Cremonini che ha indossato i completi di Giorgio Armani. Il primo con giacca in velluto blu scuro e glitterata, il secondo invece, con una giacca con zip interamente ricoperta di strass. Voto 10.

I look dei cantanti

Giusy Ferreri ha indossato un tailleur di Philip Plein con cut sui fianchi, nella parte posteriore della schiena e piccoli spacchi centrali sui pantaloni, un modello molto di tendenza. Voto 7.



Highsnob e Hu hanno hanno scelto ancora una volta di giocare con il binomio bianco-nero indossando completi con linee over. Voto 6. Fabrizio Moro ha messo da parte i mocassini glitterati e per questa sera ha indossato un completo scuro di Philip Plein con dettagli in tessuto lucido. Voto 7.

Look rosa pastello e più sobrio per Aka7even. Maxi blazer e pantaloni dalla linea over si abbinano alla camicia bianca e ad un paio di stivaletti molto particolari, bianchi con punta nera. Voto 10. Massimo Ranieri sceglie Versace e la cravatta con i dettagli barocchi tipici della maison crea un interessante contrasto con il completo scuro. Voto 9.

Dargen D’amico è in Federico Cina e indossa un completo con dettagli floreali bianchi su blu. La camicia oversize ha la stessa trama ma con colori di contrasto: verde e verde acido. Immancabili gli occhiali da sole, questa volta dorati. Voto 8. Irama sceglie ancora una volta Givency per un look il cui il dettaglio lo fa il gilet nero smanicato multitasche sopra una camicia dello stesso colore e altrettanto smanicata. Voto 5.

Michele Bravi in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi stupisce tutti. Il look è tutto color rosso cina e a fare da contrasto ci sono i fiori dorati sui guanti senza dita e i ciondoli, anche questi dorati, sulla giacca. Voto 9. Anche Donatella Rettore e Ditonellapiaga sono ancora una volta in black and white ma con completi diversi: la prima sceglie Atelier Avaro Figlio per un look alla “febbre del sabato sera”, la seconda, con una camicia bianca in pizzo, è ancora una volta in Philosophy. Voto 7.

Rkomi è in Etro e indossa una t-shirt bianca su mantaloni in pelle borchiati. Il dettaglio lo fanno i guanti, anche questi in pelle. Ai piedi ancora i camperos. Voto 5. Anche Mahmood e Blanco optano per il bicolor, il primo è in Ann Demeulemeester, il secondo invece in Valentino.

Gianni Morandi sceglie ancora Giorgio Armani ma indossa un completo più scuro. Sulla giacca i revers sono impreziositi da cristalli neri. Per loro tre voto 9.

Elisa è ancora una volta in Maison Valentino. L’abito ha linee semplici ed è più stretto in vita per allargarsi ad A sui fianchi. La scollatura è profonda ma molto elegante. Voto 10. Tananai sceglie invece un modello di Nick Cerioni “effetto fango”, lo stesso effetto viene ripreso sulla canotta e sugli stivali modello texano di Sonora Boots. Voto 5. La rappresentante di Lista invece, scelgono le creazioni molto scenografiche di Moschino in rosa e nero. Voto 6.



Achille Lauro sceglie ancora Gucci per i suoi pantaloni in raso lucido e la giacca effetto pitonato. Voto 7. Iva Zanicchi gioca con le sfumature dell’azzurro per lo scialle e per le scarpe. L’abito invece, come la lunga collana, è più scuro e sbrilluccicante. Voto 7.



Ana Mena indossa ancora Emporio Armani con gonna e top neri, cortissimi e ricoperti di paillettes. Voto 6. Sangiovanni sempre in rosa per il suo look firmato Diesel e non abbandona le linee oversize. Voto 5. Emporio Armani ma sui toni del blu anche per Matteo Romano. La giacca ha la zip frontale ed è stretta in vita. Voto 7.



Emma sceglie un completo Gucci dal sapore barocco con blusa a balze color cipria e gonna bordeaux. Le scarpe con plateux sono effetto pitone. Voto 6. Yuman opta ancora una volta per un completo total black oversize illuminato solo da un girocollo come gioiello. Voto 6.



Giovanni Truppi non abbandona il look formato da canotta e pantalone, questa volta total black. Voto 5. Noemi sceglie Alberta Ferretti per il suo abito scuro con scollatura sull’addome su cui è appoggiato un gioiello. Voto 10. Le Vibrazioni rimangono fedeli allo stile anni ’70 con i loro look firmati da Gaelle Paris. Voto 7.