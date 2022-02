Ornella Muti è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, padrone di casa da ormai tre edizioni, e apparirà durante la prima serata della kermesse. Ma la macchina del Festival è già partita dalle conferenze stampa a cui ha presenziato anche l’attrice, icona di bellezza senza tempo.

Sanremo 2022: il look di Ornella Muti alla conferenza stampa

Non si sa ancora molto sul look che sfoggerà Ornella Muti per la prima serata del festival della canzone italiana, ma la figlia Naike Rivelli ha già lasciato qualche indizio social a riguardo, ringraziando lo stilista Francesco Scognamiglio.

Durante la conferenza stampa del primo febbraio, l’ultima prima dell’apertura ufficiale del teatro dell’Ariston, la Muti si è presentata con un abito in maglia blu con pois colorati, di Ulyana Sergeenko.

Non mancano ovviamente anche gli accessori: un paio di occhiali tempestati di cristalli per Ornella e una borsa color oro di Miomojo e un ombrello floreale per Naike.

Ornella Muti a Sanremo insieme alla figlia

Come dicevamo, Ornella Muti è una delle cinque conduttrici che si alterneranno al fianco di Amadeus durante il Festival. Insieme a lei, ci saranno anche Drusilla Foer, Sabrina Ferilli, Lorena Cesarini e Maria Chiara Giannetta.

L’ex star del cinema all’italiana è a Sanremo insieme a Naike Rivelli, mamma e figlia non hanno perso tempo e hanno già fatto sollevare una polemica riguardo a dei gioielli con marijuana.