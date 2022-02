Il cantautore Morgan aveva annunciato sul suo canale Instagram una diretta per commentare insieme ai suoi followers la prima serata del Festival di Sanremo ma la piattaforma gli ha impedito di trasmettere il video.

Sanremo 2022, Morgan: Instagram blocca la diretta sul festival

Nel tardo pomeriggio di martedì 1° febbraio, il cantautore Morgan aveva comunicato ai suoi followers che avrebbe tenuto una diretta su Instagram durante la quale avrebbe commentato, insieme a chiunque fosse connesso, la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

A questo proposito, l’artista aveva scritto: “Questa sera alle 21 trasmetterò in diretta da qui per commentare insieme a chi sarà collegato in tempo reale il Festival”.

La diretta promessa per le ore 21:00 di martedì 1° febbraio, tuttavia, non è stata trasmessa in quanto, nel momento in cui il cantautore ha tentato di far partire lo streaming, la piattaforma social gli ha impedito di condividere il video.

Instagram blocca la diretta di Morgan, l’avviso della piattaforma

A seguito di numerosi tentativi e verifiche effettuati, Morgan ha deciso di postare su Instagram uno screenshot attraverso il quale rendeva nota ai followers il messaggio ricevuto dalla piattaforma.

L’avviso che compariva sul dispositivo dell’artista, infatti, riportava quanto segue: “Ti è stato impedito di condividere video in diretta. Di recente i post del tuo account sono stati rimossi perché violavano le nostre Linee guida della community, pertanto ti è stato impedito temporaneamente di condividere video in diretta”.

Dopo aver postato lo screen con il messaggio attraverso il quale Instagram gli impediva la possibilità di realizzare la diretta Morgan ha cominciato a condividere commenti nel medesimo post, scagliandosi duramente contro il “malfunzionamento” della piattaforma e contro le esibizioni dei Big in gara a Sanremo 2022.

Il cantautore, infatti, ha scritto: “Mi hanno bannato. Nulla è stato rimosso. Mamma guarda come dondolo. Mohatma Garda con le vongole. Bastardi. Inizio col bottox.”

Commentando poi alcuni artisti in gara, Morgan ha affermato “La canzone di Noemi la userei per Lampadino e Caramella” oppure “Non assomiglia a Rolls Royce questo pezzo… Elegante Achille Lauro”

Infine, poco dopo le ore 22:00, il cantautore ha scritto: “Ho spento tutto mi dispiace ma mi sono stancato, mi occuperò delle mie cose, già non mi piace la musica di m*rda, in più ci si mettono pure i campi di concentra-network, mi pare troppo. Come si diceva al Costanzo Show ‘preferisco vivere’, e già che ci siamo: buona camicia a tutti”.

Morgan e l’ambizione di condurre il Festival di Sanremo

Infine, prima di abbandonare i followers e tornare a “occuparsi delle sue cose”, Morgan ha postato un ultimo post su Instagram, ribadendo la sua contrarietà per le scelte artistiche fatte per la 72esima edizione della più importanti e famosa kermesse dedicata alla musica italiana.

Il post, corredato dalla didascalia “Morgan – testi e testicoli”, riporta il seguente messaggio: “Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e, quando succederà, non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”.