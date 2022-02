Rkomi è sicuramente tra i cantanti più attesi dell’edizione 2022 di Sanremo, ma ha comunque stupito tutti con il suo dolcissimo gesto da ragazzo dal cuore d’oro.

Rkomi tra i cantanti più attesi a Sanremo

Mirko Martorana è sicuramente tra i cantanti più attesi di questa edizione del festival di Sanremo.

Il rapper mischia flow e sonorità rock con testi delicati, ed il suo 2021 è stato a dir poco eccezionale, dato che è stato l’artista più ascoltato dell’anno in Italia.

Il suo ultimo album, Taxi Driver, ha riscosso grande successo e tutti sono sicuri che riuscirà a riconfermarsi con Insuperabile, il brano che ha scelto di presentare all’Ariston. Il brano parla di un amore pericoloso e inatteso, che ritrae un classico scorcio di vita accumunabile a ciascuno di noi.

La prima esibizione e il gesto dolce

Durante l’esibizione, Rkomi si è comportato parecchio bene, considerando che si trattava della sua prima volta sull’Ariston, un palco che ha sulle spalle una storia decennale e che hanno calcato solo i più grandi d’Italia e non solo.

Ma a stupire tutti non è stata la sua esibizione, per quanto piacevole, quanto un gesto avvenuto prima. Mirko, infatti, mentre entrava nel Teatro, passando nella via piena di fan in visibilio, ha regalato un meraviglioso mazzo di fiori ad una signora anziana che si trovava tra il pubblico.

Un piccolo gesto che ha conquistato la platea e ha rimarcato l’indole dolce del ragazzo.