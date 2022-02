Ma chi ferma Gianni Morandi? L'”eterno ragazzo” di Monghidoro non rinuncia come sempre a fare della buona attività fisica. Così l’artista che, dall’alto dei suoi 77 anni pare non sentire affatto il peso degli anni, arrivato a Sanremo non ha mancato di fare jogging per le vie della città ligure.

È stato proprio durante la corsa che il cantante ha incontrato una gradita sorpresa: si tratta di Emma Marrone, anche lei in gara nella kermesse.

Sanremo Gianni Morandi jogging, il ritorno in gara dopo 22 anni

L’arrivo di Gianni Morandi nella città ligure, sulla cresta dell’onda da ormai 60 anni, è un gradito ritorno. Il cantante mancava dal palco del teatro Ariston da qualche anno, anche se non sono mancate nel corso della sua incredibile carriera anche delle esperienze positive proprio nel ruolo di presentatore del festival di Sanremo.

Gianni Morandi è pronto ad “Aprire tutte le porte”

Il cantante bolognese è in gara in questa 72 esima edizione con il brano “Apri tutte le porte”, nato da una collaborazione particolarmente fortunata con Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. Proprio grazie al sodalizio con quest’ultimo, nell’estate del 2021 era uscito il brano “L’allegria” che ha riscosso un certo successo. Riuscirà a questo punto Gianni Morandi a fare il botto a Sanremo? Solo il tempo potrà dirlo.

Jovanotti su “Apri tutte le porte”: “Penso sia venuta molto bene”

Jovanotti in un post scritto su Facebook, parlando della realizzazione del brano “Apri tutte le porte” ha affermato: “Penso sia venuto molto bene, Gianni ci sta sopra come un surfista di Maui e suona come un pezzo senza tempo, ma buono per questi tempi in cui, io di sicuro non so gli altri , ho bisogno di roba che si balli come in un dopoguerra per strada, mi viene in mente la famosa foto del bacio a Time Square di NY, quella che tutti conoscono”.