Ospite della prima puntata del Festival di Sanremo 2022, Claudio Gioè è salito sul palco dell’Ariston in vista della nuova stagione di Makari. L’attore, in splendida forma come sempre, ha riscosso infiniti apprezzamenti, soprattutto quando ha sganciato una battuta che, in fondo, è una grande verità.

Sanremo 2022: Claudio Gioè ospite

L’attore siciliano Claudio Gioè, ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2022, è arrivato sul palco dell’Ariston in spledida forma. Il prossimo 7 febbraio, debutterà su Rai 1 con la seconda stagione della fiction Makari. E’ proprio in vista di questo nuovo capitolo della serie che Amadeus l’ha voluto alla kermesse musicale. La prima stagione di Makari ha registrato sempre ascolti ottimi, con una media di oltre 6 milioni di spettatori e picchi di share al 30%.

Insomma, Gioè e la sua squadra non possono che essere un punto fermo per i vertici di Viale Mazzini.

Elegantissimo, Claudio è arrivato sul palco di Sanremo 2022 esclamando: “Che sogno, grazie: l’Ariston fa curriculum“. L’attore siciliano ha poi avuto un piccolissimo spazio, “venticinque secondi“, per presentare la seconda stagione di Makari. Un mini monologo, in cui Gioè ha dato voce al suo personaggio. Prima di lasciare il Festival, l’interprete siciliano ha presentato Giusy Ferreri, in gara con la canzone intitolata Miele.