Com’è ormai tradizione, al festival di Sanremo 2022 non poteva mancare l’ospite sportivo. L’anno scorso toccò al calciatore svedese Zlatan Ibrahimovic, mentre quest’anno sarà il tennista romano Matteo Berrettini ad avere questo speciale onore.

Sanremo Berrettini ospite, quando vedremo il tennista

Quanto dovremo aspettare prima di vedere il tennista sul palco del teatro Ariston? Per il momento sappiamo che non mancherà molto. Stando a quanto ha reso noto Luca Forlani nella nota trasmissione di Rai1 “La vita in diretta”, l’atleta apparirà alla kermesse prioprio nella serata inaugurale di sabato martedì 1 febbraio.

Dagli Australian Open al teatro Ariston

Dagli Australian Open a Sanremo dunque, il passo per il tennista romano è breve.

Il campione, fresco dell’esperienza australiana dove è arrivato fino in semifinale, è già pronto per una nuova avventura nella città dei fiori e siamo certi che non saprà deludere le aspettative.

Zlatan Ibrahimovic a “Che tempo che fa”

Nella puntata di “Che tempo che fa” di domenica 30 gennaio tra gli ospiti era presente anche Zlatan Ibrahimovic. Intervenuto in collegamento il calciatore ha affermato: “Mi dispiace di non potermi presentare, l’anno scorso ho messo delle regole, basta seguirle e tutto andrà bene”.