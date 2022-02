Il Festival di Sanremo 2022 ha fatto il pieno di ascolti anche nella terza serata. Amadeus, per il terzo anno consecutivo nei panni di direttore artistico e conduttore, ha registrato il record e il merito è anche della bravissima co-conduttrice Drusilla Foer.

Sanremo 2022: gli ascolti

La terza serata del Festival di Sanremo 2022, andata in onda giovedì 3 febbraio, è stata seguitissima. Amadeus ha accolto sul palco dell’Ariston tutti e 25 i cantanti e i telespettatori non hanno perso neanche un attimo della messa in onda. A rendere più attraente la kermesse musicale sono stati la bravissima co-conduttrice Drusilla Foer e i super ospiti Cesare Cremonini e Roberto Saviano. Gli spettatori della terza serata di Sanremo 2022, in onda su Rai1 dalle dalle 20:30 all’1:46, sono stati 9.360.000, con uno share pari al 54,1%, 10 punti in più dello scorso anno.

Sanremo 2022: ascolti prima e seconda parte

Nello specifico, gli ascolti della terza serata di Sanremo 2022 sono così divisi:

la prima parte, dalle 21:30 alle 23:42, è stata seguita da 12.849.000 spettatori con il 53,2% di share;

la seconda, dalle 23:46 all’1:46, ha ottenuto 5.455.000 con il 56,8% di share.

Amadeus, quindi, ha registrato ascolti ottimi, maggiori rispetto allo scorso anno. Il merito non sarà mica di Drusilla Foer?

Gli ascolti delle prime due serata di Sanremo 2022

Per quel che riguarda gli ascolti delle prime due serate di Sanremo 2022, i dati sono i seguenti:

Martedì 1 febbraio: 10 milioni e 911 mila telespettatori pari ad uno share del 54,7%. La prima parte (dalle 21:23 alle 23:38) ha toccato il 54.5% con 13.805.000 spettatori netti e la seconda (dalle 23:43 all’1:12) il 55.3% con 6.408.000 spettatori netti;

Mercoledì 2 febbraio 2022: la prima parte della serata, dalle 21:29 alle 23:33, è stata seguita da 13.572.000 spettatori con il 55,3% di share. La seconda parte, dalle 23:38 alle 24:50, è stata seguita da 7.307.000 spettatori con il 57,4% di share.

Sanremo 2022: la classifica della terza serata

La classifica della terza serata di Sanremo 2022 è stata leggermente diversa rispetto alle precedenti. Di seguito il risultato a cui hanno portato le votazioni del pubblico: