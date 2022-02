Lo abbiamo detto più volte e non ci stancheremo mai di ripeterlo contro gli stereotipi costruiti da anni e anni di marketing e consumismo: San Valentino lo possono festeggiare davvero tutti, anche chi è single o chiunque voglia dedicare un pensiero speciale ad una persona altrettanto speciale, senza condividere per forza un legame romantico.

A questo proposito il brand di abbigliamento Motivi fa un passo in più e oltre a pensare ai propri clienti pensa anche ai loro amici a quattro zampe, lanciando non solo la collezione “Be My Valentine”, ma anche quella a tema dedicata proprio ai cani. Stiamo parlando di “Will You Be My Valentine?”. Pronte a far scondinzolare i vostri speciali “Valentini”? Ecco allora cosa contiene questa speciale capsule pensata per rendere le vostre passeggiate insieme più fashion che mai.

San Valentino: Motivi lancia la collezione dedicata al nostro amico cane

Con collarini e guinzagli firmati dal brand e arricchiti con dettagli romantici, Motivi a San Valentino vuole festeggiare anche i nostri amici cani. Si tratta anche di un modo per ricordare che la festa degli innamorati non riguarda solo le coppie nel senso più classico del termine, ma perché no, può riguardare benissimo anche l’amore incondizionato tra noi e i nostri amici a quattro zampe, che non sono “solo animali”, ma veri e propri compagni di vita disposti a starci sempre, regalandoci solo (ma “solo” è esclusivamente per modo di dire) tanto prezioso affetto e sorrisi.

Motivi lo dice chiaro e tondo nella nota iniziale che accompagna il lancio della sua nuova collezione, che è disponibile già dal 12 febbraio 2022 sia nei negozi fisici del brand sia nel loro shop online: l’amore più vero, autentico, incondizionato che ci sia è quello che si può provare per il proprio cane. E noi aggiungiamo, anche per i propri animali in generale.

I pezzi della nuova collezione

Come dicevamo, la nuova collezione di Motivi dedicata ai nostri amici a quattro zampe è composta da collarini e guinzagli divisi in tre colori diversi: il nero, il bianco e ovviamente il romantico rosso.

Tutti i modelli hanno le parti metalliche come fibbie e gancini di colore oro e come logo, anche questo in metallo color oro, hanno il “Double Love Motivi”, ovvero due cuori incrociati tra loro, quasi a voler formare l’infinito, come l’amore che ci lega ai nostri “pet”.

Il filtro di San Valentino

Per l’occasione Motivi ha anche realizzato un filtro da usare e condividere su Instagram o altre pagine social utilizzando l’hashtag #willyoubemyvalentine e taggando il brand @motivifashion per fare anche voi parte di un immenso album fotografico targato Motivi. Ma perché no, potete anche scattare una foto con il filtro inquadrando anche il vostro amico peloso, per poi stamparla e tenerla sempre con voi appesa sulla bacheca di casa o nel vostro portafoglio.

Se siete curiose di provarlo non vi resta che andare sul loro shop online, scorrere la pagina della collezione “Will You Be My Valentine” e inquadrare, con il vostro smartphone, il QR Code.