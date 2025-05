La showgirl racconta il suo percorso sentimentale e l'importanza delle amicizie con gli ex.

Un amore che dura nel tempo

Samantha De Grenet, nota showgirl e conduttrice, ha recentemente aperto il suo cuore parlando delle sue relazioni sentimentali nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo. A 54 anni, la De Grenet ha vissuto storie d’amore intense, alcune delle quali continuano a influenzare la sua vita anche oggi. La showgirl ha sottolineato l’importanza di mantenere rapporti amichevoli con i suoi ex, in particolare con Leonardo Pieraccioni e Alessandro Benetton, descrivendoli come “due grandi amori”.

Il percorso di Samantha tra matrimoni e separazioni

La vita sentimentale di Samantha è stata caratterizzata da alti e bassi. Ha sposato Pierfrancesco Micara, ma il loro matrimonio è durato solo otto mesi. Successivamente, ha avuto relazioni significative con nomi noti come Pippo Inzaghi e Alessandro Benetton. Tuttavia, è stato Luca Barbato a rubarle il cuore, con cui ha avuto un figlio, Brando, oggi 19enne. Dopo un primo matrimonio nel 2005 e una separazione, i due hanno ritrovato la sintonia e si sono risposati nel 2015, dimostrando che l’amore può rinascere anche dopo le difficoltà.

La gestione della separazione e il benessere del figlio

Samantha ha condiviso come, nonostante le sfide, la priorità è sempre stata il benessere di Brando. “Non potevamo sbagliare”, ha affermato, spiegando che hanno cercato di mantenere un ambiente sereno per il loro figlio. “Abbiamo affrontato la separazione con maturità, evitando conflitti e tensioni che avrebbero potuto influenzare Brando”. Questo approccio ha permesso alla famiglia di rimanere unita, anche dopo la separazione.

Amicizie che superano il tempo

Nonostante le relazioni passate, Samantha ha mantenuto un legame speciale con i suoi ex. “Ogni tanto sento Leonardo Pieraccioni, perché gli voglio veramente bene”, ha rivelato. La De Grenet ha chiarito che, sebbene non trascorrano le vacanze insieme, il rispetto e l’affetto reciproco sono rimasti intatti. Questo dimostra che, anche dopo una storia d’amore, è possibile costruire un’amicizia duratura, basata su ricordi condivisi e affetto genuino.