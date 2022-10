Tutto il mondo lo conosce come Totò: Salvatore Schillaci, classe 1964 ed ex calciatore italiano nel ruolo di attaccante, ha dato prova di grande professionalità calcistica in particolare nel campionato del mondo 1990, anno in cui si è aggiudicato anche il titolo di capocannoniere e di migliore giocatore.

Totò Schillaci sarà uno dei nuovi concorrenti di Pechino Express 2023 e gareggerà in coppia con la moglie Barbara Lombardo: che cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme.

Salvatore Schillaci: la vita e la carriera dell’ex calciatore

Salvatore Schillaci detto Totò è nato a Palermo il 1 dicembre 1964 sotto il segno del Sagittario e attualmente ha 58 anni. Schillaci cresce nel suo quartiere, San Giovanni Apostolo e inizia a giocare nelle giovanili dell’AMAT Palermo, la squadra di quartiere che rappresenta l’omonima azienda municipalizzata palermitana.

Suo fratello minre, Giuseppe Schillaci, ha invece cominciato a giocare a calcio nella Fermana durante la stagione 1990-1991, mentre un altro fratello, di nome Giovanni (il terzo e più giovane), quando era ragazzo sostenne un provino per la Juventus.

Insomma, pare che il calcio sia sempre stato di casa per la famiglia Schillaci.

Nel 1982 Salvatore Schillaci viene ingaggiato dal Messina, in serie C2, e nella stagione 1985-1986 contribuisce con ben undici reti alla promozione in Serie B.

Come spesso accade alla maggioranza dei calciatori, Totò Schillaci è costretto a fare una pausa a causa di due interventi ai menischi, che lo tengono fermo per un certo periodo di tempo ma che non lo allontanano dal segnare tre gol proprio in quella stagione così complessa e tredici gol nella stagione successiva: un fuoriclasse!

Dopo sette anni passati insieme al Messina, Schillaci decide di lasciare la Sicilia: è il turno della Juventus. Nel 1989 la squadra di Torino ingaggia il calciatore per ben 6 miliardi di lire ed esordisce in Serie A il 27 agosto, nella partita in casa con il Bologna. Sono numerosi i successi calcistici che Schillaci porta alla Juventus, tanto da essere scelto da Azeglio Vicini come presenza ai Mondiali d’Italia del 1990.

Dopo la Juventus, arrivò l’Inter: Schillaci ha sempre ricordato con grande emozione il suo trasferimento a Milano e il suo esordio nero-azzurro.

Nell’aprile 1994 però si trasferisce in Giappone e diventa il primo calciatore italiano a militare nel campionato giapponese.

Purtroppo però, dopo alcuni successi avuti con la sua nuova squadra, Schillaci subisce un grave infortunio che lo costringe ad allontanarsi dal campo, fino al suo ufficiale ritiro avvenuto nel 1999.

Nel corso di tutta la sua carriera Totò Schillaci ha totalizzato un numero pari a 120 presenze e 37 reti in Serie A e 105 presenze e 39 reti in Serie B: un campione che rimarrà per sempre nella storia del calcio.

Dopo la carriera calcistica Schillaci ha vissuto altre esperienze: nel 2004 ha partecipato al reality L’isola dei famosi arrivando terzo, mentre nel 2018 ha preso parte, insieme ad altri calciatori, al film Amore, bugie e calcetto. Nel 2021 prende parte al programma televisivo Back to School di Italia 1, tornando direttamente sui banchi di scuola.

Infine, ma non per importanza, prenderà parte alla nuova edizione di Pechino Express 2023 in compagnia della moglie Barbara Lombardo.