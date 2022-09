Salvatore Angelucci è stato avvistato in dolce compagnia della cugina di una famosa showgirl.

L’ex volto di Uomini e Donne, Salvatore Angelucci, è stato pizzicato durante una cena romantica con la cugina della nota showgirl Elisabetta Canalis.

Salvatore Angelucci: chi è la nuova fiamma

Dopo il successo ottenuto a Uomini e Donne Salvatore Angelucci si è progressivamente allontanato dal mondo dei riflettori, ma ha comunque attirato l’attenzione generale grazie alle sue numerose (vere o presunte) storie d’amore.

Nelle ultime ore Angelucci è stato avvistato in compagnia di Livia Canalis, cugina della più famosa Elisabetta Canalis. I due, secondo indiscrezioni, si frequenterebbero già da qualche mese. Livia Canalis si è fatta conoscere come modella e influencer e in tanti trovano che sia estremamente somigliante a sua cugina Elisabetta Canalis. Lei e Salvatore Angelucci confermeranno pubblicamente la loro liaison?

Salvatore Angelucci e Karina Cascella

Salvatore Angelucci è noto per aver vissuto un’importante storia d’amore con Karina Cascella, che ha fatto sognare i telespettatori di Uomini e Donne.

Oggi i due si sono riservati parole di reciproca stima, ma entrambi hanno preso strade completamente separate. In tanti tra i fan di Uomini e Donne hanno sognato di vedere un giorno i due di nuovo insieme ma oggi entrambi sembrano essere felici e sereni nelle loro nuove vite.