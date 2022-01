Stando al calendario ufficiale già diffuso, se per alcune regioni i saldi invernali 2022 sono già partiti, per altre bisognerà attendere ancora qualche giorno. In ogni caso meglio non farsi trovare preparate ed approfittare del ribasso dei prezzi per comprare finalmente quel paio di scarpe che desideriamo da un po’.

Iniziate a fare spazio nella vostra scarpiera, perché abbiamo preparato per voi una piccola lista dei modelli da non lasciarsi scappare!

Saldi invernali 2022, quali scarpe acquistare

Di questi tempi meglio farsi furbe e approfittare dei saldi di stagione per fare un piccolo investimento nella moda che vi permetterà di acquistare capi o calzature di buona qualità che vi dureranno per più stagioni e di conseguenza non andranno a pesare troppo sul vostro portafogli.

Ecco quindi quali sono tutti i modelli must have della stagione 2022 in fatto di scarpe.

Approfittate dei saldi invernali 2022 da Mango per acquistare questo paio di stivali in pelle nera 100% bovina foderati a gamba alta e con suola track. Si tratta del modello più adatto per dare un tocco trendy ad un outfit casual.

Sempre da Mango potete trovare questi stivali disponibili in nero e marrone, anche questi in pelle 100% bovina, foderati e con gamba alta, ma con suola più liscia, ideale per le personalità più classy che cercano il comfort di uno stivale.

Da Cos invece non dovete assolutamente lasciarvi scappare il comodissimo stivaletto chuncky Chelsea, che rimarrà tra le tendenze ancora per un bel po’. Tantissimi i colori e i modelli proposti dal brand, noi vi facciamo vedere la versione più classica nera con il gambale alla caviglia.

Dello stesso marchio ecco questo paio di stivali totalmente diversi da quelli visti fino ad ora. Si tratta di stivali modello Cowboy con tacco classico ma dalla punta quadrata, una delle tendenze più amate dalle influencer in queste ultime stagioni.

Tra tutti i modelli di Steve Madden non lasciatevi sfuggire queste sneakers chuncky estremamente di tendenza in tinta unita, disponibili in colori fluo, come il rosa shocking o in colori decisamente più basic in total black o total white. Perfette per chi ama i look casual ma non vuole rinunciare alla moda.

Alle personalità più chic ci pensa The Attico con i suoi tacchi in silver hologram a punta e con la parte del tallonte quadrata. Un modello molto particolare, come del resto tutti quelli proposti da questo brand.

Saldi invernali 2022, scarpe: lo shopping online

Lo shopping online è molto comodo, ma in alcuni casi, come l’acquisto delle scarpe, può rivelarsi un po’ più complicato del previsto. Bisogna infatti tenere conto di diversi fattori facilmente misurabili nei negozi fisici, ma non in quelli online. Ecco quindi alcuni consigli utili per non sbagliare. Per prima cosa dovete valutare l’affidabilità dello shop online confrontando le varie recensioni lasciate da altri utenti, leggere attentamente le politiche del reso, in modo da non farvi trovare impreparate in caso la calzatura acquistata non corrisponda alle vostre aspettative e prestare molta attenzione ai materiali di cui sono composte le scarpe, per valutarne la qualità.

Dovrete poi misurare il vostro piede seguendo la guida alle taglie dell’e-commerce su cui volete acquistare. Una volta arrivate provatele subito, senza staccare le etichette, in modo da poter rientrare eventualmente nelle tempistiche per il reso.