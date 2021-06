Saldi estivi 2021, quando iniziano le offerte regione per regione? La Sicilia, sarà la prima regione a cominciare i saldi l’1 luglio. Sarà poi la volta della Basilicata il 2 luglio e tutte le altre regioni il 3 luglio o dopo il 3 luglio.

Fa eccezione il Trentino Alto Adige, dove i commercianti decidono liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Saldi estivi: quali consigli?

I saldi estivi 2021 stanno per arrivare. Rispetto agli anni precedenti, certamente la situazione-shopping apparirà diversa ma pare proprio il periodo di chiusura forzata dei negozi sia ormai acqua passata. Quest’anno si ritorna alla campagna saldi a luglio, cara e amata abitudine italiana. Da non dimenticare sempre l’applicazione delle corrette norme di sicurezza e la preferenza per i luoghi capaci di contingentare i flussi di persone.

La tentazione di fare acquisti su acquisti quest’anno pare sia più forte che mai. Ci si aspetta prezzi particolarmente convenienti. Ma ciò non deve far cascare nel tranello di basarsi esclusivamente sul prezzo al ribasso. E poi, mai abbassare la guardia su possibili truffe. Con i saldi, molto spesso ci si ritrova a comprare di tutto: anche ciò di cui non si aveva assolutamente bisogno!

Risulta fondamentale ai fini di propri acquisti informarsi, possibilmente prima dei saldi, sui prezzi dei prodotti che abbiamo intenzione di acquistare.

Ciò per rendersi conto del prezzo effettivo del prodotto e poi paragonarlo con l’eventuale saldo che viene effettuato. Un altro fattore da considerare è se ciò che colpisce la nostra attenzione fa parte di una collezione nuova, o se è qualcosa avanzato in magazzino o di collezioni passate.

Saldi estivi 2021, quando iniziano? Il calendario

Ecco le date ufficiali di inizio saldi, regione per regione:

Sicilia: giovedì 1 luglio

Basilicata: venerdì 2 luglio

Lazio: sabato 3 luglio

Calabria: sabato 3 luglio

Lombardia: sabato 3 luglio

Piemonte: sabato 3 luglio

Liguria: sabato 3 luglio

Veneto: sabato 3 luglio

Marche: sabato 3 luglio

Abruzzo: sabato 3 luglio

Emilia–Romagna: sabato 3 luglio

Umbria: sabato 3 luglio

Toscana: sabato 3 luglio

Valle d’Aosta: sabato 3 luglio

Friuli-Venezia Giulia: da sabato 3 luglio

Sardegna: sabato 3 luglio

Molise: sabato 3 luglio

Puglia: sabato 24 luglio

Trentino-Alto Adige: 16 luglio e 13 agosto

Campania: da definire

Attenzione alle norme anti-covid. Provare i capi non è rischioso dal punto di vista sanitario, dunque sempre meglio provare i propri acquisti. Tuttavia i camerini devono sempre essere correttamente igienizzati. Dentro i camerini entrano molte persone che toccano le stesse superfici. Igienizzare sempre le mani rimane fondamentale anche durante gli acquisti. D’altro canto, è necessario che anche lato-venditore venga fatta una profonda sanificazione degli spazi vendita.

