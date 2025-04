Un’infanzia segnata dalla mancanza di affetto

Sabrina Salerno, icona della musica e della televisione italiana, ha recentemente aperto il suo cuore durante un’intervista nel programma “Obbligo o Verità”. La showgirl, oggi 57enne, ha condiviso il suo difficile percorso di vita, rivelando come la mancanza di affetto paterno abbia influenzato profondamente la sua crescita personale e professionale. “Quando non hai affetto da piccolo, hai poi una voglia incredibile di successo, di riscatto”, ha dichiarato, evidenziando come la sua carriera sia stata in parte una risposta a quel vuoto emotivo.

Il difficile rapporto con il padre biologico

Nel corso dell’intervista, Sabrina ha parlato del suo padre biologico, un uomo che l’ha abbandonata quando sua madre era incinta. Fino all’età di 12 anni, non ha mai avuto la possibilità di conoscerlo. “Ho perdonato mio padre biologico, ma non lo stimo”, ha confessato, rivelando di averlo chiamato ‘papà’ nei mesi precedenti alla sua morte, per il bene dei suoi fratelli più giovani. Questo gesto, pur carico di significato, non ha cancellato il dolore e la mancanza di stima nei suoi confronti. La Salerno ha spiegato come questo perdono sia stato un atto di maturità, ma anche di necessità per mantenere un equilibrio familiare.

Il legame con il figlio e la sua crescita

Oggi, Sabrina è madre di Luca, un giovane di 21 anni che, a suo dire, è completamente diverso da lei. “Mio figlio è molto sicuro di se stesso, è stato molto amato e ha una saggezza che io non avevo alla sua età”, ha affermato con orgoglio. La Salerno ha sottolineato l’importanza dell’amore nella crescita di un bambino, affermando che quando si è amati, si ha una marcia in più nella vita. Questo legame profondo con il figlio rappresenta per lei una sorta di riscatto, un modo per costruire una famiglia diversa da quella che ha conosciuto da piccola.

In un mondo dove il successo spesso viene misurato in termini di fama e riconoscimenti, la storia di Sabrina Salerno ci ricorda che le relazioni familiari e l’affetto sono fondamentali per il nostro benessere emotivo. La sua esperienza di vita, segnata da sfide e trionfi, è un esempio di come si possa trovare la forza di andare avanti, perdonare e costruire un futuro migliore.