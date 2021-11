Rossano Rubicondi morto, Ivana Trump rompe il silenzio: “Sono devastata”

Ivana Trump rompe il silenzio su Rossano Rubicondi, morto a 49 anni a causa di un melanoma, e ammette che la triste notizia l’ha lasciata devatata. La donna era stata sposata con l’attore per un anno, dal 2008 al 2009, ma i due non avevano mai smesso di essere legati, soprattutto nell’ultimo periodo in cui lui si era trovato ad affrontare una malattia inapsettata.

Rossano Rubicondi morto: parla Ivana Trump

“Sono devastata“. Poche ma piene di sofferenza le parole che la donna ha pronunciato al giornale People commentando la morte di Rubicondi. Una tristezza che per il momento non lascia spazio ad ulteriori commenti per quella che è una vicenda che l’ha toccata da vicino. Nonostante i due non fossero più ufficialmente una coppia da diversi anni, si sono sempre supportati a vicenda. Secondo alcune persone a loro vicine, nell’ultimo anno lei avrebbe rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa, per stare vicino a Rossano.

“Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E persone che la conoscono mi dicono che ha pagato tutte le spese sanitarie“, ha raccontato il giornalista Roberto Alessi che ha ribadito come Ivana sia stata una persona “che comunque è stata molto amata da Rossano e che si è comportata bene con lui anche quando non era più suo marito e non poteva più offrirgli la sua allegria e la sua gioia di vivere“.

Rossano Rubicondi morto, parla Ivana Trump: il loro rapporto

Il matrimonio tra Ivana e Rossano risale ad aprile 2008 e giunse dopo sei anni di frequentazione. Meno di un anno dopo essersi sposati, i due hanno divorziato ma hanno mantenuto una relazione a intermittenza. “La relazione a distanza davvero non funziona. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole“, aveva raccontato la donna.