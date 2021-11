Rossano Rubicondi, la lettera di Ivana Trump: “Mi mancherà terribilmente ma il suo spirito vivrà sempre””

A distanza di qualche giorno dalla morte di Rossano Rubicondi, la sua ex moglie Ivana Trump ha voluto spedire a Mara Venier una lettera per ricordare un’ultima volta l’attore deceduto a 49 anni a causa di un melanoma.

La conduttrice ha letto le sue parole nel corso della puntata di Domenica In, con presenti in studio i genitori di Rossano, non senza nascondere la commozione.

Rossano Rubicondi: la lettera di Ivana Trump

“Cara Mara, grazie di cuore per ricordare oggi nel tuo programma il nostro Rossano. Tramite te, voglio mandare un forte abbraccio e un pensiero pieno di affetto ai genitori di Rossano“, ha esordito la donna per poi dirsi molto fortunata per aver vissuto con Rossano quasi 20 anni della sua vita.

I due si erano infatti sposati nel 2008 dopo sei anni di frequentazione e, nonostante meno di un anno dopo avessero divorziato, non avevano mai smesso di starsi accanto.

Rossano Rubicondi, la lettera di Ivana Trump: “Ci siamo sempre protetti”

Nella lettera Ivana anche svelato qualche retroscena del loro rapporto scrivendo che, come la maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, anche lei e Rubicondi hanno vissuto la loro parte di alti e bassi.

Indipendentemente da ciò, ha continuato, sono rimasti ottimi amici per tutto il tempo e si sono sempre protetti uno con l’altra.

“Di lui mi mancherà terribilmente la sua eterna amicizia, la sua energia, le sue risate e la sua devozione nei miei confronti. Anche se amava troppo la vita per lasciarla così presto, so che il suo spirito vivrà sempre ovunque“, ha concluso.