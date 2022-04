Romina Pierdomenico, la fidanzata del conduttore Ezio Greggio, ha dato un importante annuncio ai suoi fan in merito alla sua carriera.

Romina Pierdomenico: l’annuncio

Romina Pierdomenico ha svelato ai fan un’importante novità che riguarderà la sua carriera: si dà il caso infatti che la giovanissima showgirl sia entrata a far parte della squadra di Radio 105.

“Posso finalmente annunciarvi con grande orgoglio, che sono entrata a far parte di questa incredibile e stupenda famiglia di 105 con il programma “105 Friends”.

Io sarò in onda con i Friends il lunedì mercoledì e giovedì dalle 10 alle 12 sul canale 66 del digitale e su radio105″, ha annunciato la fidanzata di Ezio Greggio, che ha fatto il pieno di like tra fan, amici e colleghi dei social.

Romina Pierdomenico: la vita privata

Romina Pierdomenico è legata dal 2018 al conduttore Ezio Greggio. I due hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata ma hanno svelato che, per il momento, non avrebbero in programma di sposarsi.

“Per ora, non badiamo a nulla se non a noi”, ha dichiarato il conduttore in merito alla sua storia con la giovane modella.

Di recente Romina Pierdomenico ha confessato apertamente di soffrire di una malattia che le avrebbe causato dei problemi anche sul lavoro: soffre infatti di psoriasi guttata. “Mi sono ritrovata senza lavoro e i tempi lunghi di guarigione mi impedivano di programmare qualsiasi colloquio. Non vedevo una via d’uscita e mi sono abbandonata allo sconforto”, ha dichiarato in merito al problema con cui convive da tempo.