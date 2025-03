Scopriamo il viaggio di Romina Carrisi in Africa con il figlio e la famiglia.

Un viaggio da sogno in Africa

Romina Carrisi ha deciso di prendersi una pausa dalla frenesia della vita quotidiana, volando in Africa con il suo adorato figlio Axel Lupo, di soli 13 mesi. La 37enne, figlia della celebre Romina Power, ha scelto di trascorrere del tempo in un resort da sogno, dove il relax e la bellezza delle spiagge la circondano. In compagnia della madre e del fratello Yari, Romina si sta godendo ogni attimo di questa vacanza, lontana dalle preoccupazioni quotidiane.

Un’accoglienza calorosa e momenti di gioia

All’arrivo, la famiglia ha ricevuto un caloroso benvenuto, che ha reso l’atmosfera ancora più magica. Romina ha condiviso sui social alcune immagini del suo soggiorno, mostrando il piccolo Axel, che con i suoi occhioni chiari conquista il cuore di tutti. La nonna e lo zio si prendono cura del bambino, permettendo a Romina di rilassarsi e godere di momenti di pura felicità. Yari, in particolare, intrattiene il nipotino suonando l’ukulele e cantando dolci melodie, creando un’atmosfera di gioia e spensieratezza.

Un momento di serenità e riflessione

Romina, indossando un elegante kimono da spiaggia, si lascia trasportare dalla dolcezza del momento. Cullando il suo bambino tra le braccia, sembra quasi danzare sulle note delle canzoni del fratello. Questo viaggio rappresenta non solo una fuga dalla routine, ma anche un’opportunità per riflettere e ricaricare le energie. La presenza della famiglia le offre un senso di protezione e felicità, rendendo ogni attimo indimenticabile. La bellezza dei paesaggi africani e la tranquillità del resort contribuiscono a creare un’atmosfera di totale rigenerazione.