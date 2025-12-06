Rocco Hunt: La Biografia e la Carriera del Rapper Italiano di Successo

Rocco Hunt: Rapper Salernitano di Successo con Collaborazioni di Prestigio Rocco Hunt è un talentuoso rapper originario di Salerno, noto per la sua capacità di unire melodie accattivanti a testi profondi. La sua carriera è decollata grazie a collaborazioni significative con artisti di fama nazionale e internazionale, consolidando la sua posizione nel panorama musicale italiano. La sua musica, che fonde elementi di hip hop e tradizione, ha conquistato un vasto pubblico, rendendolo un'icona...

Rocco Hunt, il cui vero nome è Rocco Pagliarulo, è un noto rapper originario di Salerno. Nato il 21 novembre 1994, ha dimostrato sin da giovanissimo una grande passione per la musica. Questo percorso artistico lo ha portato a diventare una delle figure più rappresentative del panorama musicale italiano.

Le origini e i primi passi nella musica

Cresciuto nel quartiere Pastena di Salerno, Rocco è figlio di Giovanni e Alfonsina e ha due fratelli, Francesco e Gabriele.

Nonostante le difficoltà, riesce a diplomarsi in ragioneria, affrontando anche due bocciature nel percorso scolastico. Durante l’adolescenza, lavora per due anni nella pescheria dello zio, un’esperienza che contribuisce a formare il suo carattere umile e determinato.

All’età di 11 anni, Rocco inizia a esplorare il mondo dell’hip hop, utilizzando inizialmente lo pseudonimo Hunt MC. Il suo primo mixtape, Spiraglio di periferia, pubblicato nel 2011, segna l’inizio della sua carriera musicale, grazie anche alla collaborazione con artisti affermati come Clementino.

Il successo a Sanremo

Il 2014 rappresenta un anno cruciale per Rocco, che ottiene un grande successo al Festival di Sanremo con il brano Nu juorno buono. Questo singolo non solo gli consente di vincere il premio come Nuova Proposta, ma gli regala anche riconoscimenti prestigiosi come il Premio Emanuele Luzzati. Il suo album ‘A verità, che contiene questo brano, si posiziona al primo posto della classifica italiana, consolidando la sua posizione nel mondo della musica.

Collaborazioni e progetti musicali

La carriera di Rocco Hunt è caratterizzata da numerose collaborazioni con artisti di spicco. Nel 2015, pubblica l’album SignorHunt, che include il fortunato brano Se mi chiami, realizzato in collaborazione con Neffa. L’anno successivo, partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con il singolo Wake Up, ottenendo un buon piazzamento finale.

Rocco prosegue le sue collaborazioni con nomi noti della musica italiana, come Giusy Ferreri e Baby K.

La sua partecipazione al singolo Roma-Bangkok contribuisce al grande successo del brano, che ottiene sette dischi di platino. La sua versatilità emerge anche in generi diversi, come dimostra il brano A un passo dalla Luna, realizzato con Ana Mena e pubblicato nel 2025.

Ultimi lavori e ritorni

Nel 2025, Rocco torna con il singolo Musica italiana, e partecipa nuovamente al Festival di Sanremo con Mille volte ancora. Nello stesso anno, pubblica il suo sesto album di studio, intitolato Ragazzo di giù, e sorprende il pubblico partecipando come ballerino per una notte a Ballando con le Stelle.

La vita privata e curiosità

Rocco Hunt mantiene un profilo riservato riguardo alla sua vita personale. È legato a una donna di nome Ada, con la quale ha avuto un figlio, Giovanni, nato il giorno della Festa del papà nel 2017. Sebbene Ada sia molto gelosa della loro privacy, Rocco condivide occasionalmente momenti della loro vita insieme sui social media, dove è noto come Poeta urbano.

Rocco Hunt vive a Milano, avendo lasciato Salerno per motivi professionali. Nonostante il suo successo, sottolinea l’importanza delle sue origini e l’impatto che queste hanno avuto sulla sua musica e sul suo modo di vivere.

Rocco Hunt rappresenta un esempio di come il talento, unito alla passione e alla dedizione, possa portare a realizzare sogni e obiettivi. Con il suo stile unico e le sue canzoni che raccontano storie di vita quotidiana, continuerà a lasciare il segno nel panorama musicale italiano.