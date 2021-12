Roberto Farnesi è più felice che mai accanto alla sua compagna, Lucya Belcastro, e alla loro bambina, la piccola Mia, nata appena un mese fa. L’attore ha svelato alcuni retroscena sulla sua nuova vita da neopapà e sul tema delle vaccinazioni anti-Covid.

Roberto Farnesi: la figlia

Roberto Farnesi è diventato papà per la prima volta: la sua compagna, Lucya Belcastro, ha dato alla luce una bambina, Mia. Nonostante gli equilibri dei due siano cambiati, l’attore ha dichiarato di essere più felice che mai accanto alla sua compagna e alla loro prima figlia: “Con l’arrivo di una nuova vita si smette di essere figli”, ha affermato, specificando che Lucya lo avrebbe conquistato perché, a differenza di altri, non sarebbe affatto attratta dalle luci dei riflettori e dal tipo di attenzione spesso ambita da coloro che non fanno parte del mondo dello spettacolo.

Roberto Farnesi: il vaccino anti-Covid

L’attore si è anche detto assolutamente favolevole alla vaccinazione anti-Covid e ha specificato che, quando sarà il momento, vaccinerà anche sua figlia. Al momento la piccola Mia starebbe bene e i neogenitori hanno potuto finalmente godersi del tempo insieme alla loro bambina.

Roberto Farnesi: il matrimonio

Nonostante abbia trovato la felicità accanto a Lucya Belcastro, Roberto Farnesi ha specificato che, al momento, non sarebbe intenzionato a convolare a nozze con la sua fidanzata.

Il motivo? I due sarebbero già felici così e nel matrimonio vedrebbero solo la formalizzazione della loro unione. “Formalizzerebbe solo un contratto e noi, mi creda, siamo una famiglia al di là di una firma”, ha dichiarato Roberto Farnesi.

L’attore ha oggi un ottimo legame anche con i genitori di Lucya ma ha svelato che, in passato, il suo legame con la ragazza sarebbe stato mal digerito dal padre di lei (praticamente suo coetaneo). “Il padre un po’ ostile. Non vedeva di buon occhio età e professione”, ha dichiarato, e ancora: “Ora si va d’amore e d’accordo e sono contento che Mia avrà nonni giovani, più o meno miei coetanei”.