Roberto Farnesi sta vivendo un lutto molto difficile: sua madre Maria è morta all’età di 82 anni. A rendere pubblica la triste notizia è stato Il Tirreno, mentre l’attore ha preferito condividere sui social una foto di sua figlia, accompagnata da una didascalia che non lascia spazio a dubbi.

Roberto Farnesi in lutto: morta la madre Maria

Terribile lutto per Roberto Farnesi: è morta sua madre Maria Angela Saettini. La donna si è spenta all’età di 82 anni e, stando a quanto sostiene Il Tirreno, il decesso è avvenuto lo scorso 18 luglio, un giorno prima del 52esimo compleanno dell’attore. Al momento, non sono state chiarite le cause che hanno portato alla sua scomparsa. L’interprete de Il Paradiso delle Signore non ha parlato pubblicamente della perdita, ma ha condiviso una foto di sua figlia che non lascia spazio a dubbi.

La dedica di Roberto Farnesi alla figlia

Dopo un silenzio social durato qualche giorno, Roberto ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae abbracciato a sua figlia. A didascalia, si legge:

“Per fortuna ci sei te”.

Farnesi non ha parlato apertamente della morte di sua madre, ma si coglie che sta vivendo un momento molto difficile. La signora Maria Angela Saettini avrebbe compiuto 83 anni proprio ad agosto e l’attore era molto legato a lei.

Le ultime dichiarazioni di Farnesi sulla madre

Qualche tempo fa, Roberto aveva così raccontato come sua madre aveva preso la notizia della nipotina in arrivo:

“Mia madre è felicissima l’altra notte nonostante l’età è rimasta in piedi in attesa della bella notizia e non vede l’ora di vedere la sua nipotina”.

La primogenita di Farnesi, frutto dell’amore che lega alla compagna Lucya Belcastro, è venuta alla luce nel 2021.