Roberta Scandurra: La Nuova Star Pop-Punk di X Factor 2025

Roberta Scandurra, talentuosa artista siciliana, cattura l'attenzione del pubblico grazie al suo distintivo stile pop-punk e al suo brano inedito 'Cento Ragazze', che sta rivoluzionando la scena musicale contemporanea.

Roberta Scandurra, conosciuta nel panorama musicale come Rob, ha attirato l’attenzione del pubblico fin dalla sua prima apparizione a X Factor 2025. Nata nel 2005 a Trecastagni, un piccolo comune in provincia di Catania, Rob ha mostrato sin da piccola un grande interesse per la musica, intraprendendo il suo percorso formativo a soli otto anni. La sua passione per il canto si è evoluta nel tempo, portandola a scrivere le sue prime canzoni all’età di 15 anni.

La musica di Rob è fortemente influenzata da artisti contemporanei come Olivia Rodrigo, Madame e Angelina Mango, oltre che da band iconiche come Blondie e Yeah Yeah Yeahs. Questo amalgama di influenze ha dato vita a uno stile unico, caratterizzato da sonorità pop-punk e testi che affrontano esperienze personali, come la fine di relazioni e la crescita emotiva.

Il percorso artistico di Rob

La carriera musicale di Rob ha preso slancio nel 2025, quando si è aggiudicata il titolo di Artist of the Year al Tour Music Fest, un traguardo che le ha aperto le porte a una borsa di studio per un workshop di songwriting presso il prestigioso Berklee College of Music di Boston.

Questa esperienza ha ulteriormente arricchito il suo bagaglio artistico, permettendole di esplorare nuove sonorità e tecniche di scrittura.

Esibizioni e riconoscimenti

Nel 2025, Rob ha continuato a raccogliere successi, trionfando anche nel concorso Vela D’Oro e guadagnando visibilità attraverso la partecipazione a eventi come il Champions Sing, dove ha conquistato il premio Jonia Culture e il secondo posto nella categoria inediti. La sua presenza su piattaforme come Yvii TV è stata segnata da un elevato numero di visualizzazioni, a testimonianza del suo crescente seguito.

Il debutto a X Factor 2025

Il grande momento di Rob è arrivato con la sua partecipazione a X Factor 2025. Durante le audizioni, ha impressionato il pubblico e i giudici con una cover di ‘Call Me’ dei Blondie, accattivandosi subito le simpatie di Paola Iezzi, Jake La Furia, Achille Lauro e Francesco Gabbani, che hanno espresso il loro entusiasmo per il suo talento. Con il suo look distintivo e la voce potente, Rob è diventata un fenomeno nel programma.

Performance indimenticabili

Nei Bootcamp, ha eseguito una versione di ‘Drivers License’ di Olivia Rodrigo e ha continuato a stupire i giudici con la sua interpretazione di ‘Heads Will Roll’ degli Yeah Yeah Yeahs durante le Last Call. I suoi brani originali hanno suscitato emozioni forti, come dimostrato dalla sua esibizione di ‘Cento Ragazze’, un inedito carico di energia e passione, che racconta la crisi emotiva seguita a una relazione tossica.

La finale e il riconoscimento nazionale

Con la sua crescita esponenziale nel talent, Rob si è posizionata tra i finalisti di X Factor, insieme ad altri talenti come Delia Buglisi, EroCaddeo e PierC. La finale, tenutasi il 4 dicembre 2025 a Piazza del Plebiscito a Napoli, ha visto Rob trionfare con il suo inedito e una cover di ‘Decode’ dei Paramore, accompagnata dall’orchestra.

La vittoria in un talent così prestigioso ha segnato un punto di svolta nella sua carriera, portandola a diventare un simbolo del pop-punk italiano e fonte di ispirazione per giovani artisti. La sua bio sui social riassume perfettamente la sua passione: ‘canto sempre, parlo tanto e scrivo canzoni’.

Roberta Scandurra non è solo una giovane artista, ma una vera e propria icona emergente della musica italiana, capace di unire energia, autenticità e un messaggio di empowerment per le nuove generazioni. Con il suo talento e la sua determinazione, il futuro di Rob sembra luminoso e ricco di opportunità.