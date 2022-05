Roberta Giusti sembra aver finalmente trovato la felicità accanto a Samuele Carniani ma, dopo la scelta a Uomini e Donne, ha svelato i retroscena del dramma da lei vissuto a causa della scomparsa di suo padre.

Roberta Giusti: il dramma

Roberta Giusti ha perso suo padre, scomparso a seguito di una difficile battaglia contro un tumore ai polmoni. Per lei si è trattato di un periodo molto difficile e lei stessa ha ammesso quanto fosse legata al genitore. “Dopo una lunga malattia durata due anni ho perso mio padre. Lui era la mia vita e un tumore me lo ha portato via. E in quel momento, senza un motivo, di questa tragedia davo la colpa a mia madre”, ha ammesso.

Oggi anche grazie alla vicinanza di Samuele Carniani, Roberta sembra essere riuscita a trovare la serenità e i due hanno ammesso di sognare una vita insieme.

Roberta Giusti: l’amore per Samuele

Roberta ha ammesso che non credeva possibile trovare l’amore a Uomini e Donne, mentre oggi sarebbe felice e innamorata di Samuele Carniani. Al momento i due vivono in città separate, ma sognano di andare a convivere al più presto.

“Vogliamo vivere il nostro futuro insieme”, ha dichiarato Roberta, che oggi vive a Roma (mentre il suo fidanzato si trova a Arezzo).

I due stanno vivento un’appassionante storia d’amore e Roberta ha confessato di aver capito subito che Samuele sarebbe stato la persona giusta per lei. I due riusciranno a realizzare il loro sogno d’amore? Sui social i fan sono impazienti di saperne di più.