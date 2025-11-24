Ritiro di raclette e cumino: cosa sapere per la sicurezza alimentare

Negli ultimi giorni, l’attenzione dei consumatori è stata attirata da importanti avvisi di richiamo alimentare riguardanti due prodotti noti: la raclette e il cumino in polvere. Questi richiami sono stati annunciati da catene di supermercati e dal Ministero della Salute, sottolineando l’importanza di prestare attenzione a ciò che si acquista e consuma.

Richiamo della raclette per rischio Listeria

Le catene di supermercati Iperal e Tigros hanno annunciato il richiamo di alcuni lotti di formaggio raclette, prodotto dalla compagnia francese Entremont.

Questa decisione è stata presa a causa della possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio nocivo che può causare seri problemi di salute, specialmente in soggetti vulnerabili come anziani e donne in gravidanza.

Dettagli sui prodotti coinvolti

I prodotti ritirati da Iperal si presentano in fette da circa 250 grammi e appartengono ai lotti numerati 516514, 516615, 516117, 516218 e 516319, con date di scadenza comprese tra il 26 novembre e il 1.

Queste confezioni sono state vendute in punti vendita specifici situati nelle province di Sondrio e Monza e Brianza.

Per quanto riguarda Tigros, i lotti coinvolti sono quelli contrassegnati con il numero 312/25, con scadenza il 20 novembre 2025, e 314/25, con scadenza il 22 novembre 2025, oltre ad alcuni prodotti senza numero di lotto preincartati prima del 21 novembre 2025.

Ritiro del cumino in polvere per rischio chimico

Oltre al richiamo della raclette, il Ministero della Salute ha anche segnalato il ritiro di un lotto di cumino in polvere, commercializzato con il marchio Alì Babà. La causa di questo richiamo è la presenza di alcaloidi pirrolizidinici, sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute.

Informazioni sul prodotto di cumino

Il cumino richiamato è disponibile in sacchetti da 100 grammi, 400 grammi e 1 kg, ed è identificabile con il numero di lotto 30/10/2026.

Questo prodotto è stato fabbricato in uno stabilimento situato nel Gujarat, in India, e distribuito in Italia dalla società Fresh Tropical Srl.

Cosa fare se hai acquistato questi prodotti

Se hai acquistato uno dei prodotti oggetto di richiamo, la prima cosa da fare è non consumarli. È fondamentale restituire i prodotti al luogo di acquisto per ricevere un rimborso. Questa azione è essenziale per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi cari.

È importante rimanere sempre informati riguardo ai ritiri alimentari, poiché questi avvisi possono riguardare prodotti di uso quotidiano. Iscriviti a canali di aggiornamento o controlla regolarmente il sito del Ministero della Salute per essere sempre al corrente delle ultime notizie in merito alla sicurezza alimentare.

In sintesi, la prevenzione è la chiave per evitare rischi per la salute. Adottando misure precauzionali e prestando attenzione agli avvisi di richiamo, puoi contribuire a garantire un ambiente alimentare più sicuro per te e per la tua famiglia.