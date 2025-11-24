Condividi su Facebook

Ritiro di raclette e cumino: cosa sapere per la sicurezza alimentare

Ritiri di raclette e cumino: ecco cosa devi sapere per garantire la tua sicurezza alimentare.

Pubblicato il 24/11/2025 alle 19:40
ritiro di raclette e cumino cosa sapere per la sicurezza alimentare 1764009609

Negli ultimi giorni, l’attenzione dei consumatori è stata attirata da importanti avvisi di richiamo alimentare riguardanti due prodotti noti: la raclette e il cumino in polvere. Questi richiami sono stati annunciati da catene di supermercati e dal Ministero della Salute, sottolineando l’importanza di prestare attenzione a ciò che si acquista e consuma.

Richiamo della raclette per rischio Listeria

Le catene di supermercati Iperal e Tigros hanno annunciato il richiamo di alcuni lotti di formaggio raclette, prodotto dalla compagnia francese Entremont.

Questa decisione è stata presa a causa della possibile contaminazione da Listeria monocytogenes, un batterio nocivo che può causare seri problemi di salute, specialmente in soggetti vulnerabili come anziani e donne in gravidanza.

Dettagli sui prodotti coinvolti

I prodotti ritirati da Iperal si presentano in fette da circa 250 grammi e appartengono ai lotti numerati 516514, 516615, 516117, 516218 e 516319, con date di scadenza comprese tra il 26 novembre e il 1.

Queste confezioni sono state vendute in punti vendita specifici situati nelle province di Sondrio e Monza e Brianza.

Per quanto riguarda Tigros, i lotti coinvolti sono quelli contrassegnati con il numero 312/25, con scadenza il 20 novembre 2025, e 314/25, con scadenza il 22 novembre 2025, oltre ad alcuni prodotti senza numero di lotto preincartati prima del 21 novembre 2025.

Ritiro del cumino in polvere per rischio chimico

Oltre al richiamo della raclette, il Ministero della Salute ha anche segnalato il ritiro di un lotto di cumino in polvere, commercializzato con il marchio Alì Babà. La causa di questo richiamo è la presenza di alcaloidi pirrolizidinici, sostanze chimiche potenzialmente dannose per la salute.

Informazioni sul prodotto di cumino

Il cumino richiamato è disponibile in sacchetti da 100 grammi, 400 grammi e 1 kg, ed è identificabile con il numero di lotto 30/10/2026.

Questo prodotto è stato fabbricato in uno stabilimento situato nel Gujarat, in India, e distribuito in Italia dalla società Fresh Tropical Srl.

Cosa fare se hai acquistato questi prodotti

Se hai acquistato uno dei prodotti oggetto di richiamo, la prima cosa da fare è non consumarli. È fondamentale restituire i prodotti al luogo di acquisto per ricevere un rimborso. Questa azione è essenziale per garantire la tua sicurezza e quella dei tuoi cari.

È importante rimanere sempre informati riguardo ai ritiri alimentari, poiché questi avvisi possono riguardare prodotti di uso quotidiano. Iscriviti a canali di aggiornamento o controlla regolarmente il sito del Ministero della Salute per essere sempre al corrente delle ultime notizie in merito alla sicurezza alimentare.

In sintesi, la prevenzione è la chiave per evitare rischi per la salute. Adottando misure precauzionali e prestando attenzione agli avvisi di richiamo, puoi contribuire a garantire un ambiente alimentare più sicuro per te e per la tua famiglia.

Scritto da Alessandro Bianchi
Leggi anche
  • strategie efficaci per tonificare la pelle a casa guida completa per risultati visibili 1764031674Strategie Efficaci per Tonificare la Pelle a Casa: Guida Completa per Risultati Visibili

    Migliora la tonicità della tua pelle con questi utili suggerimenti per una pelle sana e radiosa. Scopri strategie efficaci per tonificare e rinvigorire la tua pelle, incorporando routine di cura quotidiana, alimentazione equilibrata e idratazione adeguata. Seguendo questi semplici consigli, potrai ottenere risultati visibili e duraturi, migliorando l’elasticità e la luminosità del tuo viso.

  • smalti semipermanenti il segreto per unghie perfette e durature 1764027958Smalti Semipermanenti: Il Segreto per Unghie Perfette e Durature

    Scegli gli smalti semipermanenti per un look impeccabile e una durata eccezionale. Scopri la nostra selezione di colori vibranti e finiture lucide, ideali per chi desidera mani sempre curate e alla moda. Con la nostra formula innovativa, potrai godere di un’applicazione facile e di risultati professionali che resistono nel tempo.