Con l’inizio della primavera e dell’estate, sono in molti ad andare incontro a occhi arrossati o che lacrimano, starnuti, ecc. Non vi preoccupate, si tratta semplicemente della rinorrea stagionale. Vediamo che cos’è e come correre ai ripari con alcuni rimedi e prodotti specifici che aiutino a stare bene.

Rinorrea stagionale

Con questo termine s’intende una vera e propria manifestazione allergica che tende a colpire diversi soggetti e che affetta il naso, la gola, le vie aeree, provocando dei sintomi che possono essere molto simili a quelli di un normale raffreddore. Il prurito al naso, il naso che cola, la congestione delle mucose nasali sono tutti sintomi di questo problema e condizione.

Le spore di funghi, gli acari della polvere, l’esposizione e il contatto con il pelo di animali, ma anche il fieno sono alcune delle cause della rinorrea stagionale che si sviluppa durante l’età infantile oppure in adolescenza.

Una condizione, come dice anche il nome, che ha a che fare con la stagione e di solito è legata ai pollini presenti nell’aria.

La rinorrea stagionale è una reazione scatenata da tutte queste cause che, in alcuni individui, porta ad avere difficoltà di respirare. A differenza del raffreddore le cui cause sono dovute a un virus, qui si tratta di una risposta del sistema immunitario. Tra le cause, vi è anche una componente ereditaria, per cui se un genitore ne è afflitto, inevitabilmente anche il figlio ne soffrirà.

Per cercare di prevenirla, è importante – ora come non mai – cercare di disinfettare il luogo di casa, in qualsiasi stanza. Inoltre, è bene umidificare l’aria circostante in modo da entrare in contatto con i vari allergeni che possono causare alcuni dei sintomi menzionati poco fa. In questo modo eviterete di starnutire ogni volta.

Rinorrea stagionale: consigli

Per chi soffre di questo problema, sicuramente bisogna optare per dei prodotti che siano specifici in modo da trattare questo problema che interessa le vie respiratorie e il muco. Tra i rimedi d’adottare vi sono sicuramente gli antistaminici che aiutano a ridurre il gonfiore permettendovi di stare bene. Si consiglia di assumere dei probiotici proprio per il ripristino della flora batterica intestinale.

Gli spray nasali sono un’altra delle possibili soluzioni. In casa si consiglia di comprare un deumidificatore proprio per intrappolare l’aria e l’umidità che può essere una delle cause di questa condizione. Gli esperti consigliano di bere parecchio in modo da mantenersi idratati e si consiglia anche di effettuare dei lavaggi nasali a base di soluzione salina.

In questo modo si liberano le narici e voi tornate a respirare normalmente senza più difficoltà respiratorie o naso che cola. Evitate anche sostanze irritanti che possono causare dei problemi e gli sbalzi di temperatura cercando di coprirvi bene, soprattutto durante il periodo autunnale-invernale in modo da non creare ulteriori danni.

Nel caso vi doveste rendere conto che i sintomi perdurano, a distanza di 10 giorni, consultate un esperto del settore per capire nel dettaglio quali possono essere le cause ed eventualmente capire come comportarsi. Si raccomandano anche inalazioni o suffumigi a base di erbe aromatiche in modo da liberare le narici e la congestione nasale.

Rinorrea stagionale Amazon

Oltre ad alcuni consigli che sono stati forniti, ci sono una serie di rimedi che possono aiutarvi per la rinorrea stagionale e che potete trovare sul sito di Amazon approfittando di sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni al riguardo. La classifica qui sotto vi illustra alcuni di questi rimedi che sono tra quelli maggiormente apprezzati dagli utenti della piattaforma online.

1)Philips AC2887

Un purificatore d’aria che permette di rimuovere il 99.9% delle particelle e dei batteri aiutando a liberare le narici. In questo modo i soggetti soffrono meno di prurito, naso che cola, occhi arrossati e anche di rinorrea, appunto. Protegge dall’inquinamento. Si basa sulla tecnologia Vita Shield IPS con sistema di filtri e cinque impostazioni di velocità. Ha un sensore intelligente per monitorare la qualità dell’aria e renderla più salubre e salutare per chi soffre di questa condizione. In vendita con l’11% di sconto.

2)Omron Healthcare C102

Un aerosol che allevia i sintomi delle vie aree superiori e inferiori alleviando la congestione nasale e le allergie. Un nebulizzatore che tratta la bronchite, l’asma, ma anche altri sintomi riguardanti questa condizione della rinorrea stagionale. Un prodotto 2 in 1 dotato anche di doccia nasale per liberare e sciogliere la formazione di muco, oltre ad alleviare i sintomi della congestione nasale. Si usa con una soluzione a base salina. Un prodotto Amazon’s Choice e lo trovate in vendita con lo sconto del 32%.

3)Innova Immunspray

Uno spray che protegge da virus e batteri supporta il sistema immunitario. Prodotto in Germania. A base di B6 e lisozima. Molto facile da usare e sicuro. Uno spray orale da usare tutti i giorni. Protegge l’organismo dagli agenti patogeni allontanando i classici malanni stagionali. Ha un gusto piacevole. Adatto anche ai bambini. Un prodotto efficace e che funziona davvero come dimostrano anche le recensioni.

Per la rinorrea stagionale, sono diversi i rimedi naturali che si possono adottare per stare meglio.