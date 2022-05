Rinascere la vera storia di Manuel Bortuzzo film cast e trama

L’8 maggio 2022 in prima serata su Rai 1 va in onda il film Rinascere che racconta la vera storia di Manuel Bortuzzo, nuotatore italiano, finito sulla sedia a rotelle dopo essere stato coinvolto nel 2019 in una sparatoria.

In attesa di poterlo vedere, scopriamo qualcosa di più sulla trama, il cast e qualche curiosità.

Rinascere, la vera storia di Manuel Bortuzzo: il film

Il film Rinascere, la vera storia di Manuel Bortuzzo è un film coprodotto da Rai Fiction e Movie Heart per la regia di Umberto Marino. La pellicola è tratta dal libro Rinascere-L’anno in cui ho ricominciato a vivere, scritto dallo stesso Manuel Bortuzzo. Il libro racconta quanto gli è accaduto attraverso periodi di sconforto e rabbia ma narra anche la determinazione e la voglia di tornare a rinascere.

Il film è stato girato a Roma, dove si è svolta una gran parte della vicenda.

Cosa sappiamo sulla trama

Il film racconta la storia di Manuel Bortuzzo, ai tempi un 19enne, nato a Trieste e cresciuto a Treviso, dove inizia a coltivare la sua passione per il nuoto che gli permetterà di trasferirsi ad Ostia, nel Lazio, e nuotare con i più grandi nuotatori di tutti i tempi e sognare le Olimpiadi.

Il racconto effettivo, parte dalla notte del 2 febbraio 2019, sono passate le due di notte e alla periferia di Roma, vittima di uno scambio di persona, la giovanissima promessa del nuoto che viene colpito alla schiena da un proiettile. Il ragazzo si accascia per terra. Da lì la corsa in ospedale e la diagnosi: lesione midollare completa. Questo è il momento in cui Manuel Bortuzzo cambia totalmente vita iniziando ad utilizzare la sedia a rotelle. Inizia il periodo di riabilitazione, di sconforto e di rabbia. Manuel accetterà solo il sostegno del padre Franco e di Alfonso, un altro ragazzo anche lui sulla sedia a rotella. Durante il suo periodo di riabilitazione, incontrerà Davide, un medico che ha subìto la sua stessa lesione ma che ora è tornato a camminare, e ciò fa tornare in Manuel la speranza e la voglia di lottare.

Il cast

Il protagonista del film viene interpretato da Giancarlo Commare. Accanto a lui troviamo Alessio Boni nei panni del padre Franco. Gea Dall’Orto interpreterà Martina, ai tempi fidanzata con Manuel. Salvatore Nicolella è Alfonso, l’amico che lo sprona a reagire mentre David Coco è Davide, il medico. In un’intervista Giancarlo Commare ha parlato del suo personaggio:

Mi sono preso una grandissima responsabilità. Sono subito andato in piscina, ho avuto al mio fianco Kevin, il fratello di Manuel. Purtroppo, dato che abbiamo l’uomo più impegnato del mondo, non ho potuto conoscerlo prima. Il suo libro è stato come la mia bibbia. Mi dava forza, era come se lui fosse vicino a me. Non abbiamo lavorato di imitazione, ho visto tutte le interviste che ha fatto, ho voluto cogliere i suoi gesti ma il libro mi ha permesso di capire chi fosse veramente, è stato un viaggio intimo che mi ha toccato. Mi interessava rendere giustizia a quello che questa persona ha provato. Volevo rappresentare al meglio i suoi sentimenti e le sue emozioni. La scena che più mi ha segnato è stata quella del risveglio: tutto finto, ma ho pensato: immaginati se fosse vero. Mi ha fatto parecchio effetto. Non stavo interpretando, ero in ascolto. È stato difficile da vivere e io non l’ho vissuto veramente, è stata una cosa davvero tosta.

Anche Alessio Boni, relativamente al suo personaggio ha affermato:

Rinascere sembra raccontare una tragedia ma il cardine del film è la dignità con cui questa famiglia ha affrontato il dolore, facendo prevalere il sorriso e la vita. Interpretare Franco Bortuzzo è stata un’esperienza fuori dal comune.

Dove vedere Rinascere

E’ possibile vedere Rinascere,la vera storia di Manuel Bortuzzo durante la messa in onda televisiva dell’8 maggio su Raiuno o in streaming su RaiPlay.