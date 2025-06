Ricordo di Giovanni Di Cosimo: l’anima musicale di Propaganda Live

La comunità musicale italiana è in lutto per la perdita di Giovanni Di Cosimo, un trombettista e compositore che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico del nostro paese. La sua scomparsa, avvenuta prematuramente a soli 61 anni, ha colpito non solo i suoi cari, ma anche il pubblico che lo ha seguito nel programma di La7, Propaganda Live, condotto da Diego ‘Zoro’ Bianchi. Giovanni era molto più di un semplice musicista; era un’anima creativa che ha saputo infondere vita e passione in ogni nota che suonava.

Un talento che ha segnato un’epoca

Giovanni Di Cosimo ha iniziato il suo percorso musicale presso il prestigioso Conservatorio di Musica Santa Cecilia a Roma. Qui ha affinato le sue abilità, sviluppando un approccio unico che combinava rigore e creatività. La sua formazione ha gettato le basi per una carriera caratterizzata da uno stile eclettico e da una continua ricerca di nuovi suoni. Era conosciuto nel panorama del jazz italiano, ma la sua partecipazione a Propaganda Live ha ampliato notevolmente la sua visibilità, permettendo a un pubblico più vasto di apprezzare il suo talento.

Nonostante la sua presenza scenica fosse costante, Giovanni ha sempre mantenuto un profilo basso, preferendo che la sua musica parlasse per lui. Il suo ruolo nel programma era quello di portare una colonna sonora che accompagnasse le diverse sfumature della trasmissione, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. La sua dedizione alla musica e alla sua arte lo ha reso un membro insostituibile della Propaganda band, dove collaborava con altri talentuosi musicisti come Roberto Angelini, Fabio Rondanini e Daniele Rossi.

Il legame con Propaganda Live

Il rapporto di Giovanni con Propaganda Live era profondo e duraturo. Dal 2013, ha curato le musiche dello show, contribuendo attivamente alla creazione dei contenuti musicali. La sua presenza non era solo una questione di esibizione, ma rappresentava un legame speciale con il pubblico e con il team di Diego Bianchi. La redazione ha voluto ricordarlo con parole che esprimono un affetto sincero: “Con immenso dolore salutiamo Giovanni Di Cosimo, il nostro amico, fratello, trombettista dal cuore gentile.” Queste parole testimoniano quanto fosse amato e rispettato da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui.

La morte di Giovanni segue quella di un’altra figura amata, Valentina Del Re, violinista che ha collaborato con Propaganda Live. Entrambe queste perdite hanno lasciato un vuoto incolmabile nella famiglia del programma e nella comunità musicale italiana. La redazione ha sottolineato quanto fosse difficile affrontare il dolore di tali perdite in un breve lasso di tempo, evidenziando il legame profondo che univa tutti i membri della famiglia di Propaganda Live.

Un’eredità che continuerà a vivere

Giovanni Di Cosimo non sarà dimenticato. La sua musica, il suo approccio innovativo e la sua umanità continueranno a ispirare le future generazioni di musicisti. La sua capacità di fondere suoni diversi in un linguaggio personale ha lasciato un segno non solo nel jazz, ma in tutta la musica italiana. La sua eredità vive nei cuori di coloro che hanno avuto l’onore di ascoltarlo, e la sua arte rimarrà un faro di creatività per gli artisti che seguiranno le sue orme.

In conclusione, la perdita di Giovanni Di Cosimo è un grande dolore per tutti noi. La sua musica continuerà a suonare in ogni nota, in ogni melodia, e nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di ascoltarlo. Grazie, Giovanni, per averci regalato la tua arte e per aver arricchito le nostre vite con il tuo talento.