La moda è tanto bella quanto…furba! Sì, perché spesso per sfoggiare un look bellissimo senza aver paura di incappare in figuracce bisogna adottare qualche piccolo trucchetto e il reggiseno estivo invisibile ne è decisamente un esempio. Un accessorio indispensabile, che salva i nostri outfit con le scollature più audaci.

Online e nei negozi di intimo si possono trovare tantissimi modelli, tutti con precisi metodi di applicazione.

Reggiseno estivo invisibile: quello effetto lift up

Uno dei reggiseni invisibili più cercati del momento è quello effetto lift up. Si tratta di un modello lavabile e riutilizzabile, che va ad aderire al seno dando anche il giusto sostegno grazie alle linguette che si appiccicano appena sopra questo. Tra quelli più clickati ci sono i modelli “a coniglietto”, ovvero coppe che sulla parte superiore hanno due linguette che ricordano proprio la forma delle orecchie di un coniglio.

Se l’idea delle coppe non ti fa sentire abbastanza sicura, potresti provare il modello “Seamless U style”. Come dice il nome stesso, dispone solo della parte anteriore del reggiseno, ovviamente adesiva e le coppe e la fascia inferiore vanno a formare una U, adatta a sostenere il seno.

Reggiseno estivo invisibile: quello con gancio centrale

Si tratta di uno dei primi reggiseni invisibili lanciati in commercio. Stiamo parlando di quello con il gancio centrale che unisce le due coppe, modellandole e dando anche un effetto push up molto apprezzato. I primissimi modelli erano interamente in silicone.

Il modello più recente invece è composto dall’esterno in lycra e dall’interno in silicone medico. È caratterizzato dalla tipica forma dei bordi ricorda le ali di una farfalla e gli dona anche un aspetto molto sexy.

Reggiseno estivo invisibile: i copricapezzoli in silicone

Ideali soprattutto per chi ha un seno piccolo, i copricapezzoli non sono solo una prerogativa delle pin up e sembrano essere davvero utilissimi se si ha intenzione di indossare un abito scollato sul davanti o sulla schiena, oppure un abito molto aderente con qualche trasparenza. Inoltre grazie alla loro dimensione molto piccola, se ne può infilare un paio di emergenza nella borsetta.

Reggiseno estivo invisibile: la scoperta del momento

Girando tra i social network ti sarà capitato di imbatterti in un reggiseno invisibile dall’aspetto molto particolare. Si tratta di due coppe unite da un ferretto che andrebbe ad appoggiarsi sugli addominali. Questo modello prometterebbe un “effetto pinza”, ovvero avvicinerebbe i sue seni, come se si stesse indossando un reggiseno classico.

Reggiseno estivo invisibile: lo scotch per il seno

Lo scotch in questione non è proprio un reggiseno, ma svolge comunque la medesima funzione. È il trucchetto delle star per eccellenza e lo usa anche Kim Kardashian. Si può applicare in diversi modi: possiamo avvolgere il nastro attorno al busto all’altezza del seno, per creare l’effetto push up, oppure possiamo semplicemente usarlo come copricapezzoli. La sua composizione è in tessuto traspirante ed ipoallergenico, con l’aggiunta all’interno di una piccola quantità di colla. Ma non fatevi spaventare, questo particolare scotch promette di essere molto delicato sulla pelle.