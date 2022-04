Reggiseni per taglie forti: quale scegliere senza rinunciare a comfort, eleganza e sensualità

Indossare un intimo che faccia sentire una donna bella, sempre a proprio agio, elegante e sensuale è un’esigenza imprescindibile per chi ha a cuore la propria femminilità. Reggiseni in pizzo, con o senza ferretto, con tinte variegate o fantasie floreali, fino ai modelli più classici e tradizionali, che preferiscono un solo colore, spesso neutro e più facilmente abbinabile. In base alla forma e alla grandezza del seno, ogni donna sceglie il modello più adatto alle proprie esigenze, senza tralasciare gusto e ricercatezza. Comprare un reggiseno con la taglia sbagliata, con la coppa non adatta alle proprie forme o scegliere un modello solo per seguire i trend più in voga può portare a un risultato poco soddisfacente. In pizzo, cotone o microfibra, neutro o decorato da qualche fantasia, con le spalline o senza: scegliere il reggiseno giusto può richiedere tempo e ce n’è davvero per tutti i gusti. Playtex mette a disposizione delle proprie clienti intimo di ogni tipo, per soddisfare ogni gusto e qualsiasi necessità: anche le taglie forti potranno restare entusiaste.

La comodità e la sensualità dei reggiseni per taglie forti

Il reggiseno è un elemento di femminilità prezioso per ogni donna, con il quale valorizzare ulteriormente la propria bellezza. Non mancano i falsi miti legati a questo accessorio da sempre amatissimo, che rimane essenziale per ogni outfit.

Un seno tondo e pieno non ha bisogno necessariamente di un reggiseno con ferretto: talvolta, è sufficiente optare per un modello più avvolgente. Il seno a campana presenta generalmente una base un po’ più stretta rispetto al seno. In tal caso, si consigliano coppe grandi e reggiseni che abbiano spalline larghe, affinché indossandoli non ne risenta la propria comodità. Sconsigliato, al contrario, il balconcino. Quando i due seni guardano in direzioni opposte, scegliere un modello con push-up o con una fascia più alta, senza rinunciare all’imbottitura (anche lieve), può rivelarsi la soluzione più appropriata. Corpetti e bralette a balconcino vanno bene a chi ha il seno piuttosto distanziato. Per alzare i livelli di sensualità, il push-up si addice anche alle donne che hanno un seno a goccia o a punta. A volta a causare un problema ci pensa il seno di piccole dimensioni: senza coppe e sostegno non manca la sensualità, ma se si vuole valorizzare maggiormente il proprio seno il super push up può essere la via giusta. Usare un reggiseno con imbottitura estraibile è un consiglio prezioso per le donne con seno asimmetrico, equilibrando le differenze tra i due seni. Inoltre, anche la stagione vuole il suo reggiseno: invisibile per l’estate e più grintoso per l’inverno.

Ci sono poi i reggiseni taglie forti, che sono indispensabili per donne più sinuose. Il seno grosso può spesso causare una serie di problemi. Non si escludono i rischi di cifosi o scoliosi. Il baricentro della colonna vertebrale rischia di sporgere troppo in avanti quando le dimensioni del seno sono maggiori. In tal caso, collo e spalle dovranno reggere un peso piuttosto significativo. Non mancano i difetti di postura. C’è persino chi presenta alcuni problemi dermatologici. Anche le normali attività quotidiane potranno apparire particolarmente faticose e stancanti, difficili da portare a termine. Talvolta a risentirne è persino l’autostima. Per questo motivo, optare per il reggiseno migliore e più adatto alle proprie esigenze può rivelarsi una vera terapia. È il modo giusto per valorizzare le proprie forme, aumentare la stima in sé stesse e accentuare la propria sensualità, ricordandosi che ogni bellezza è unica e preziosa.

Playtex offre alle clienti un’ampia gamma di reggiseni perfetti per le taglie forti, per aumentare il fascino di ogni donna e garantire il massimo della comodità. È possibile scegliere il reggiseno preferito optando tra materiali diversi. In particolare:

Cotone;

Microfibra;

Tulle;

Pizzo;

Raso;

Poliestere;

Poliammidica;

Elasten.

A seconda di gusti e necessità, chi ha taglie più forti può acquistare reggiseni coppa D o E, quelli con o senza ferretto, quelli ad alto sostegno, fino ai reggiseni minimizer, modellanti, sostenitivi e contenitivi. Chi vuole sbizzarrirsi con i colori, potrà scegliere quello che più gli piace o che meglio si addice alla propria carnagione. Molte le collezioni offerte da Playtex: chiunque può avere l’intimo dei suoi sogni e la misura del seno non sarà più un problema. Il marchio offre un’ampia scelta di reggiseni che si caratterizzano per la loro alta vestibilità e sono disponibili dalla coppa B alla I. Chi ha un seno particolarmente abbondante necessita di un intimo che sia comodo e funzionale, ma anche trendy e alla moda.

Playtex, tutto l’occorrente per l’intimo donna

Eleganza e innovazione sono da sempre due elementi fondamentali che contraddistinguono Playtex. Negli anni il marchio si è evoluto e rinnovato, proponendo un intimo perfetto per qualsiasi forma del corpo e capace di soddisfare ogni esigenza, dando un tocco di fascino in più a ogni look. L’obiettivo è abbellire le donne in modo naturale e sostenibile.

Con Playtex nuove linee di intimo si coniugano a tessuti di qualità, affinché ogni donna si senta avvolta e curata, godendo di assoluta comodità.

